Николас Круз, которого накануне задержали по подозрению в убийстве 17 человек при стрельбе в школе во Флориде, признал свою вину. Об этом со ссылкой на CNN сообщает портал телеканала "Дождь".
© AP / Scanpix

Адвокат Круза во время слушаний в суде заявил, что преступление 19-летний молодой человек совершил из-за наличия психического расстройства.

Нападение на школу в городе Паркленд Круз совершил накануне. 19-летний мужчина — бывший ученик этой школы — включил в здании пожарную сигнализацию, а когда дети выбежали из кабинетов, начал стрельбу. Он был вооружен винтовкой AR-15. При себе у него были патроны, дымовые шашки и противогаз. Погибли 17 человек, среди которых — дети, преподаватели школьный тренер по футболу. Еще 15 человек получили ранения.

Паркленд расположен в часе езды от Майами. Его население — около 30 тысяч человек, а в 2016 году город признали самым безопасным во Флориде: за год там совершили всего семь насильственных преступлений. В школе Marjory Stoneman Douglas High School, в которой произошла стрельба, учатся около 3 тысяч детей.

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