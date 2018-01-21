Мы проследили, как продвигался президент по заявленной им повестке и как это воспринималось населением страны.

Мы также обнаружили любопытные - и неожиданные - параллели с некоторыми из его предшественников.

Каковы его рейтинги одобрения?

Дональд Трамп - один из наименее популярных президентов США в современную эпоху. Согласно данным Gallup, его рейтинг одобрения, составляемый еженедельно, ужался по прошествии 12 месяцев в офисе до более чем скромных 39%.

Президенты Барак Обама (50%), Билл Клинтон (54%) и Джордж Буш-младший (83%) пользовались по истечении своего первого года на этом посту ощутимо большей популярностью.

Его средний рейтинг за год также составляет 39%. Это рекордно низкий показатель для любого избранного президента в его первый срок. Прежде этот рекорд принадлежал Биллу Клинтону, деятельность которого положительно оценивали 49%.

Когда Дональд Трамп вступил в должность 20 января, его рейтинг одобрения был самым низким среди всех президентов, принимающих пост. Он победил на выборах с незначительным перевесом над своей соперницей, демократкой Хиллари Клинтон, так что нет причин удивляться тому, что многие до сих пор воспринимают его неодобрительно.

Что могло бы вызвать тревогу в Белом доме, так это тот факт, что, согласно соцопросам, уровень поддержки Трампа падает среди его ключевых избирателей, в том числе белых мужчин без университетского диплома и жителей деревенской Америки.

Если его рейтинги будут и дальше клониться к земле, можно ожидать усиления нервозной полемики в стане республиканцев по мере приближения промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2018 года.

Удалось ли Трампу обуздать нелегальную иммиграцию?

Постройка стены на границей с Мексикой, оплаченная мексиканским правительством, была излюбленной темой Трампа в ходе его предвыборной кампании, однако год спустя он ни на шаг не смог приблизиться к осуществлению этого замысла.

Были построены несколько опытных образцов, однако демократы не дали ни копейки на укрепление границы, а мексиканские власти заявили, что никогда за это не заплатят.

Президент Трамп продолжает давить на конгресс с целью изменения иммиграционных законов - в частности, закрытия лотерейной системы выдачи виз и пресечения "цепной миграции", когда приоритет отдается родственникам уже живущих в США легальных мигрантов.

Тем временем он уже подписал две директивы, которыми иммиграционным чиновникам предписывается применять гораздо более строгий подход к исполнению существующих норм.

В октябре администрация Трампа объявила о прекращении принятой во времена Обамы программы DACA ("Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов"), которая предоставила нормальный вид на жительство примерно 700 тыс. нелегальных мигрантов, попавших в США в юном возрасте.

Белый дом и конгресс предприняли попытку договориться о способе, которым можно было бы принять схожий закон, обеспечивающий защиту несовершеннолетних иммигрантов, однако итогового соглашения достичь не удалось.

Укрепление иммиграционных служб вкупе с жесткой риторикой Дональда Трампа, вероятно, привело к тому, что в первые месяцы работы новой администрации число людей, пытающихся проникнуть в США нелегально, снизилось. Однако в течение 2017 года цифры снова пошли в гору.

Разговоры нового президента о борьбе с нелегальными мигрантами звучат так, как будто при его предшественнике они могли массово заезжать в Америку как к себе домой. Однако Обаму неспроста прозвали "Верховным Депортатором".

В период между 2009 и 2015 гг. администрация Обамы выслала из страны боле 2,5 миллионов человек - большая часть из которых попалась на каких-то преступлениях или прибыла в страну недавно.

Однако, согласно оценочным данным, порядка 11 миллионов лиц без документов до сих проживают в США, большинство из них - мексиканцы.

Американская Служба иммиграционного и таможенного контроля после избрания Дональда Трампа организовала серию облав в разных частях страны - в отличие от политики времен Барака Обамы, когда основной фокус делался на приграничных областях, - что привело к 40%-му росту ежемесячного числа задержаний по сравнению с последними месяцами работы предыдущей администрации.

Однако пока что это не привело к росту числа депортаций. Вместо этого к настоящему моменту накопилось более 600 тыс. дел, ожидающих финального рассмотрения иммиграционными судами.

Как себя чувствует экономика при Трампе?

В ходе своей избирательной кампании Трамп обещал создать 25 млн рабочих мест в течение 10 лет, став таким образом "величайшим президентом-работодателем всех времен".

Когда-то он утверждал, что реальный уровень безработицы в стране превышает 40%. Сейчас, встав во главе государства, он радостно говорит о тех же показателях безработицы, которые раньше сам называл липовыми.

Основной вектор развития экономики при президенте Трампе остается примерно таким же, каким был при президенте Обаме.

Коэффициент безработицы опустился до самого низкого значения за 17 лет, достигнув 4,1% в октябре, и держится на этом уровне. Это практически помещает рынок труда в положение "полная занятость", чему предшествовал 81 месяц непрерывного роста.

Американский рынок акций достиг рекордных высот, цены на нефть остаются низкими, экономические ожидания потребителей и малого бизнеса вполне жизнерадостны, и инфляция находится под контролем.

Розничные продажи в целом пошли в гору, хотя число проданных автомобилей и сократилось в 2017 году. Зарплаты растут достаточно вяло.

Белый дом назвал в качестве целевого показателя годовой рост экономики в 3%, который США превзошли в третьем и четвертом кварталах 2017 года, ознаменовав тем самым 42 последовательных месяца экономического подъема.

Вдобавок республиканцы надеются, что объявленное ими сокращение налогов поможет подстегнуть экономический рост, хотя оппоненты сомневаются в том, что история содержит подтверждения того, что одно обязательно следует за другим.

Какие законопроекты подписал Трамп?

"Мы подписали больше законодательных актов, чем кто-либо прежде. Мы побили рекорд Гарри Трумана", - сказал Трамп в конце декабря.

В течение своего первого года на президентском посту Трамп подписал 107 законов, уступив по общему количеству троим своим предшественникам, свидетельствуют данные внепартийного сайта GovTrack, отслеживающего прохождение законопроектов в конгрессе.

По числу принятых законов Дональд Трамп отстал от Джорджа Буша (118) и Барака Обамы (124), однако ему удалось до конца года провести в жизнь наиболее масштабную реформу налоговой системы США более чем за три десятка лет.

Трампу действительно удалось принять больше законов, чем его предшественникам со времен Гарри Трумана, однако это утверждение справедливо лишь для первых 100 дней его правления: по итогам первого года его предшественники обогнали его, утверждает GovTrack.

Согласно анализу National Public Radio, более 30 законодательных актов, подписанных президентом, - это дополнения или модификации существующих законов.

Примерно дюжина посвящена награждению людей или организаций, включая переименование здания в Нэшвиле и назначения на различные государственные должности.

Президент также реализовывал свои властные полномочия посредством прямых президентских указов и меморандумов, что позволяет ему миновать законодательный процесс в конгрессе в определенных областях политики.

Он не терял времени понапрасну, задействуя этот инструмент для вывода США из Транстихоокеанского партнерства, упрощения регулирующих норм в бизнесе и придания ускорения процессу строительства двух спорных трубопроводов.

Однако область применения президентских указов достаточно ограничена, поскольку с их помощью нельзя выделять новых фондов правительственным агентствам или вводить новые законы: и одно, и другое остается прерогативой конгресса.

Одна вещь, которая не задалась: здравоохранение

Реформа системы здравоохранения всегда рассматривалась как лакмусовая бумажка для президента Трампа после того, как он сделал ее краеугольным камнем своей избирательной кампании.

Принятый предшественником Трампа закон "О доступном медицинском обслуживании", известный также как Obamacare, помог более чем 20 миллионам ранее незастрахованных американцев наконец обзавестись медицинской страховкой, однако оказался под огнем критики из-за растущей стоимости страховых премий, и Дональд Трамп заявлял, что первым же делом "отменит и заменит" этот закон.

Предложенный конгрессменами-республиканцами законопроект в конечном итоге был принят, несмотря на отрицательную оценку бюджетного управления конгресса, заявившего, что в случае его принятия число незастрахованных американцев к 2026 году вырастет на 24 миллиона.

Однако сенат не стал выносить на голосование собственную, вызвавшую немало споров версию законопроекта, ссылаясь на недостаточную поддержку. Это был крайне неловкий момент для президента Трампа и Республиканской партии, в рядах которой состоит как президент, так и большинство обеих палат конгресса - впервые за последние 11 лет.

Тем не менее Дональд Трамп нашел обходные пути для того, чтобы избавиться от закона, ставшего знаковым для его предшественника. Он приостановил выплату субсидий для страховых компаний, которые были призваны возместить расходы на страховку малообеспеченных и часто болеющих американцев.