Трубочки-соломинки для напитков, тарелки и стаканчики для кофе: Еврокомиссия намеревается ввести запрет на одноразовую посуду из пластмассы. Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер даже выступает за введение налога на пластик.

"Наше предложение предполагает, что каждая страна ЕС будет вносить определенную сумму в бюджет Евросоюза за каждый килограмм непереработанного пластикового мусора", — приводят его слова издания Funke Mediengruppe.

Согласно плану Еврокомиссии, такой сбор может составить 80 центов за один килограмм. Кроме того, должно быть утилизировано 90 процентов пластмассовых бутылок.

При этом законопроект предусматривает, что страны ЕС должны будут внедрять ограничительные меры самостоятельно. Министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце не согласна с таким подходом. "Зачем каждой стране устанавливать свои правила, если можно ввести общеевропейские?" — недоумевает Шульце. "Главное, чтобы нам удавалось перерабатывать пластик", — подчеркнула министр.

Германия — лидер в ЕС по переработке мусора

По данным Института немецкой экономики (IW), Германия среди стран Евросоюза является лидером по переработке отходов. Депутат Европарламента от ФРГ, представитель фракции "зеленых" Ребекка Хармс, впрочем, смотрит на это скептически. По ее мнению, главное — не собирать и перерабатывать мусор, а избегать появления свалок пластиковых отходов.

Но как раз с этим в ФРГ зачастую не справляются: немцы производят больше отходов, чем в среднем по Европе. Так, с 2015 по 2016 год общее количество мусора в Евросоюзе уменьшилось на 4%, при этом в Германии этот показатель, напротив, увеличился на 11%.

По данным IW, среднестатистический немец производит 626 килограммов мусора в год, что связано с высоким уровнем благосостояния в стране. Больше отходов на душу населения приходится только в таких странах, как Дания, Кипр и Мальта. При этом в среднем по Европе этот показатель составляет 482 килограмма на человека.

Переработка мусора в ФРГ — прибыльный бизнес

На этом фоне не стоит удивляться, что переработка отходов стала в Германии крайне прибыльным бизнесом. По данным министерства охраны окружающей среды ФРГ, ежегодный оборот этой отрасли составляет около 70 млрд евро, в ней заняты порядка 250 тысяч человек. При этом организацией сбора, сортировки и утилизации отходов занимаются как частные, так и муниципальные предприятия.

В основе немецкой системы переработки отходов лежит принятый в 1991 году закон об упаковочных материалах. Он обязал производителей отвечать за свои товары и после их употребления. Тогда и родилась идея о круговороте сырья. На всех упаковках, которые подлежат переработке, появилась соответствующая эмблема.

На немецких улицах установили контейнеры для сбора стеклянных банок и бутылок из-под вина — пивные в Германии сдаются. Контейнеры для мусора стали разноцветными: в синий выбрасывают бумагу, в черный — пищевые отходы, в желтый — всю упаковку, от фольги до баночки из-под йогурта. Несложно было стимулировать людей и начать сдавать пластиковые бутылки — они продаются с залогом, так что их выгоднее возвращать в магазин, чем выбрасывать.

Система, однако, работает лишь с переменным успехом. По данным IW, в полезный оборот в ФРГ возвращается 66% отходов: это гораздо больше, чем в других странах ЕС. В то же время в Германии переработанным считается весь мусор, собранный или отсортированный с целью вторичного использования, отмечается в исследовании. При этом доля мусора, который затем действительно используется повторно, не столь велика.

Одна из проблем — любители мусорить где попало

За скорейшее решение этой проблемы выступает и президент Федерации по управлению водоснабжением, переработкой сырья и утилизацией отходов (BDE) Петер Курт.

"Производители пластмассовых изделий несут ответственность за то, чтобы их продукцию можно было использовать вторично", — полагает он. А такие меры, как запрет на посуду из пластика, имеют, на его взгляд, скорее символический характер.

В свою очередь представитель Объединения немецких городов и общин (DStGB) Делиана Бунгард отмечает, что наибольшую проблему представляет мусор, выброшенный в неположенном месте. К примеру, летом начинается сезон барбекю: любители отдыха на свежем воздухе часто оставляют за собой одноразовую посуду и пластиковые упаковки. Поэтому запрет на пластиковые изделия смог бы помочь сократить объем отходов, так и не попавших в мусорные контейнеры.

Впрочем, министр охраны окружающей среды ФРГ полагает, что одними ограничениями на пластик здесь не обойтись. Если на место одноразовых тарелок из пластмассы вдруг придут тарелки из алюминия, то новая директива Еврокомиссии ничего не даст, уверена Свенья Шульце. По ее словам, в первую очередь нужно направить силы на борьбу с привычкой выбрасывать мусор куда попало. Ведь если мусор попадает в море, его крайне сложно оттуда извлечь.