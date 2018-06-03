Главной целью долгосрочного развития ООН заявлено искоренение бедности. Согласно международным документам, при расчете риска бедности изучают не только зарплату и доступность социальных услуг, но и условия жизни.
© DELFI / Artūras Morozovas

В регионах Латвии людям приходится несладко: данные Центрального статистического управления показывают, что в Латгале 55,3% домашних хозяйств еле сводят концы с концами, а 7,6% хозяйств в Видземе не могут позволить себе покупку стиральной машины.

Ежегодный отчет ЦСУ "Доходы и условия жизни в Латвии за 2017 год" позволяет ознакомиться выкладками, свидетельствущими об условиях существования в регионах. Например, выяснилось, что 16% домашних хозяйств в Земгале живут без туалетов с подачей воды. В Риге, согласно статистике, уровень жизни заметно отличается.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Новый премьер Испании принял присягу, но попросил убрать Библию и крест

В Испании появился новый премьер-министр. Им стал...

СМИ: Британия изучает источники доходов богатых россиян (3)

Британское национальное агентство по борьбе с...

Die Welt: в планах НАТО увеличить силы быстрого реагирования на 30 000 человек (22)

НАТО планирует создать новое резервное подразделение...

Крым: Как полуострову живется в России, не закончив еще с Украиной (39)

Спустя 4 года после присоединения к России Крым все еще...

Столтенберг: НАТО не поможет Израилю в случае нападения Ирана (2)

НАТО не сможет обеспечить безопасность Израилю в...

TOP новостей

Премьер Литвы: мы открыты для обсуждения с Польшей всех вопросов (10)

Литва открыта для решения с Польшей всех вопросов и...

30-летие Саюдиса: мы все желали независимости, это и осуществилось (114)

Экономическая самостоятельность республики,...

Грибаускайте: юбилей Саюдиса - очень красивое историческое совпадение (37)

В воскресенье в Литве отмечают 30-летие Саюдиса .

Жара не спадет и в воскресенье, но будет дождь и гроза (2)

В воскресенье жара не спадет, а со вторника ожидаются...

КНБО зарегистрировал выводы и приложения к своему расследованию (1)

Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО)...