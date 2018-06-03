В регионах Латвии людям приходится несладко: данные Центрального статистического управления показывают, что в Латгале 55,3% домашних хозяйств еле сводят концы с концами, а 7,6% хозяйств в Видземе не могут позволить себе покупку стиральной машины.
Ежегодный отчет ЦСУ "Доходы и условия жизни в Латвии за 2017 год" позволяет ознакомиться выкладками, свидетельствущими об условиях существования в регионах. Например, выяснилось, что 16% домашних хозяйств в Земгале живут без туалетов с подачей воды. В Риге, согласно статистике, уровень жизни заметно отличается.
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