В регионах Латвии людям приходится несладко: данные Центрального статистического управления показывают, что в Латгале 55,3% домашних хозяйств еле сводят концы с концами, а 7,6% хозяйств в Видземе не могут позволить себе покупку стиральной машины.

Ежегодный отчет ЦСУ "Доходы и условия жизни в Латвии за 2017 год" позволяет ознакомиться выкладками, свидетельствущими об условиях существования в регионах. Например, выяснилось, что 16% домашних хозяйств в Земгале живут без туалетов с подачей воды. В Риге, согласно статистике, уровень жизни заметно отличается.