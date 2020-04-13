Практически полностью остановив передачу вируса внутри страны, Китай начал медленно ослаблять ограничения на передвижение, чтобы перезапустить экономику, но тут же возникли опасения, что рост числа завезенных случаев заражения может спровоцировать вторую волну COVID-19.

В последние дни усилен контроль на российско-китайской границе, чтобы не допустить потока инфицированных, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Китай организовал на севере страны круглосуточное патрулирование после роста выявленных случаев COVID-19 среди китайских граждан, прибывших из России.

СМИ ранее сообщали, что коронавирус диагностирован почти у 250 китайских граждан, вернувшихся в Китай из России. Большинство из них добирались из Москвы до Владивостока на самолетах, а затем пересекли границу на автомобиле.

По данным Reuters, за воскресенье в материковом Китае было зарегистрировано 108 новых диагнозов Covid, что стало самым высоким суточным показателем с 5 марта. Днем ранее их было 99. 90% новых случаев связаны с вернувшимися из-за рубежа.

По данным оперативного штаба на российской стороне, на 12 апреля в Дальневосточном ФО было зарегистрировано 159 случаев Covid-19, из них 29 в Хабаровском крае, 8 - в Еврейской автономной области, 60 - в Бурятии, 22 - в Якутии, 6 - в Амурской области, 19 - в Приморском крае. Семь пациентов находятся в реанимации.