Ушаков объяснил, что "Согласие" в 2015 присоединилось к партии Европейских социалистов, которая свои отношения с третьими сторонами традиционно ведет централизовано. Поэтому ведущая латвийская партия приняла решение проинформировать "Единую Россию", что договор с ней потерял силу.

Нил Ушаков добавил, что договор с российской партией являлся только инструментом, позволявшим наладить более тесные отношения с Россией, например, улучшить связи Рижской думы с рядом российских регионов и местными властями.

"Однако со временем ситуация изменилась, когда были введены санкции против России, договор потерял свое значение", — отметил он.

Договор "Согласия" с "Единой Россией" был подписан 21 октября 2009 года в Санкт-Петербурге сразу после конгресса партии. От имени "Согласия" договор подписал тогдашний руководитель фракции в Сейме Янис Урбанович.

Для "ЕР" тогда договор стал одним из 20-ти подобных ему с различными зарубежными партиями, которые в своих странах, как правило, были на ведущих ролях.

"Согласие" обладает в Латвии властью только на уровне самоуправлений.