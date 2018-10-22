Представитель ведомства отметил, что в дальнейшем сумма ущерба будет возрастать, поскольку полной информации о последствиях нет.

К настоящему моменту известно, что в результате стихийного бедствия погибли 2,256 человек, более 220 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее сообщалось, что на пострадавшем от землетрясения индонезийском острове проснулся вулкан.