Представитель ведомства отметил, что в дальнейшем сумма ущерба будет возрастать, поскольку полной информации о последствиях нет.
К настоящему моменту известно, что в результате стихийного бедствия погибли 2,256 человек, более 220 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.
Ранее сообщалось, что на пострадавшем от землетрясения индонезийском острове проснулся вулкан.
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