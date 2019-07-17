За мать семи детей, 60-летнюю фон дер Ляйен проголосовали 383 из 751 депутата Европарламента.

Фон дер Ляйен станет первой женщиной во главе центрального органа исполнительной власти Евросоюза.

Еврокомиссия разрабатывает законодательство ЕС и готовит проект бюджета Евросоюза, а затем следит за расходованием этих денег.

И это немаленькие деньги: бюджет Евросоюза на 2019 год - почти 166 миллиардов евро, а семилетний бюджет - больше триллиона.

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Фон дер Ляйен была единственной кандидатурой - ее после трехдневных споров утвердили лидеры стран ЕС, но при этом исход голосования во вторник впервые в истории Европарламента не выглядел предопределенным.

Это - результат серьезных сдвигов, которые происходят в европейской политике - и не только в европейской.

Раньше - многие годы - в Европарламенте, как и в парламентах ведущих стран ЕС, доминировали две главные фракции мейнстрима - правоцентристы (Европейская народная партия) и левоцентристы (Прогрессивный альянс социалистов и демократов).

В них, как правило, входили правящие партии ведущих стран ЕС. В сумме эти фракции имели большинство, торговались между собой и с лидерами стран ЕС о кандидатурах на главные посты и без особых проблем утверждали их. Именно так пять лет назад заняли свои должности нынешний председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск.

Но теперь, на майских выборах, эти две мегафракции Европарламента потеряли в сумме шестьдесят семь мандатов и с ними - большинство. Причем отобрали эти мандаты не только правые популисты, но и горячие сторонники укрепления Евросоюза из числа левых, либерал-демократов, других партий. То есть, голоса у мейнстрима растащили в обе стороны.

В результате расклады в Европарламенте усложнились.

Но все закончилось благополучно для фон дер Ляйен, когда за нее согласилось проголосовать большинство фракции социалистов.

Из гинекологии - в политику



Урсуле фон дер Ляйен 60 лет, у нее семеро детей. Она родилась в Брюсселе, но в 13-летнем возрасте переехала в Германию.

Училась в Лондонской школе экономики, но затем переквалифицировалась на врача и стала гинекологом. Помимо немецкого, она свободно говорит по-английски и по-французски.

В политику фон дер Ляйен пришла, когда ей было уже за сорок, но быстро пошла в гору. Политическая карьера началась в парламенте Нижней Саксонии, а в 2005 году она возглавила министерство по делам семьи, женщин, молодежи и престарелых в первом кабинете Ангелы Меркель, которую с тех пор неустанно поддерживала во всех начинаниях.

В следующем кабинете ей достался пост министра труда, а в 2014 году фон дер Ляйен стала первой женщиной-министром обороны.

Военная среда консервативна. К вящему неудовольствию феминисток она преимущественно состоит из мужчин. Разумеется, фон дер Ляйен пришлось нелегко.

Поначалу все беды Бундесвера она списывала на предыдущее руководство, но после пяти лет у руля министерства эти аргументы уже не выглядят убедительно.