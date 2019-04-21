Папа римский Франциск в воскресенье, 21 апреля, отслужил на площади Святого Петра в Ватикане традиционную пасхальную мессу Urbi et Orbi ("Городу и миру"), в ходе которой призвал мировое сообщество усилить борьбу за мир. Выступая перед десятками тысяч людей, глава Римско-католической церкви выразил негодование в связи с серией терактов на Шри-Ланке, объектами которых стали церкви и отели. Франциск помолился за погибших в результате взрывов, число которых превысило 200 человек, и за всех пострадавших от атак.
В своем послании понтифик предостерег мир от безразличия перед лицом продолжающихся вооруженных конфликтов. В качестве примера он привел войну в Сирии, которая в силу затяжного характера угрожает превратиться "в нечто само собой разумеющееся и оставить нас равнодушными". Настало время для поисков политического решения, способного разрешить этот военный и гуманитарный кризис, подчеркнул Франциск.
Папа римский упомянул также военные действия на востоке Украины, призвав оказывать гуманитарную помощь населению, страдающему от конфликта, и заявив о необходимости установления прочного мира в регионе. Понтифик также коснулся конфликтов в Йемене и Ливии, проявлений экстремизма в Мали и Нигерии, выразил надежду на установление мира в Южном Судане и обратился к руководству Израиля и Палестинской автономии с призывом "стремиться к будущему, основанному на мире и стабильности".
Франциск также призвал международное сообщество ограничить распространение оружия, особенно в промышленно развитых странах.
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