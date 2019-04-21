В пасхальной мессе понтифик предостерег от безразличия перед лицом затяжных военных конфликтов и выразил негодование в связи с серией терактов на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 200 человек.
Popiežius Pranciškus
© AP / Scanpix

Папа римский Франциск в воскресенье, 21 апреля, отслужил на площади Святого Петра в Ватикане традиционную пасхальную мессу Urbi et Orbi ("Городу и миру"), в ходе которой призвал мировое сообщество усилить борьбу за мир. Выступая перед десятками тысяч людей, глава Римско-католической церкви выразил негодование в связи с серией терактов на Шри-Ланке, объектами которых стали церкви и отели. Франциск помолился за погибших в результате взрывов, число которых превысило 200 человек, и за всех пострадавших от атак.

Статьи по теме:
Ватикан откроет доступ к архивам времен Второй мировой войны
В Шри-Ланке установили виновных в кровопролитной серии взрывов

В своем послании понтифик предостерег мир от безразличия перед лицом продолжающихся вооруженных конфликтов. В качестве примера он привел войну в Сирии, которая в силу затяжного характера угрожает превратиться "в нечто само собой разумеющееся и оставить нас равнодушными". Настало время для поисков политического решения, способного разрешить этот военный и гуманитарный кризис, подчеркнул Франциск.

Папа римский упомянул также военные действия на востоке Украины, призвав оказывать гуманитарную помощь населению, страдающему от конфликта, и заявив о необходимости установления прочного мира в регионе. Понтифик также коснулся конфликтов в Йемене и Ливии, проявлений экстремизма в Мали и Нигерии, выразил надежду на установление мира в Южном Судане и обратился к руководству Израиля и Палестинской автономии с призывом "стремиться к будущему, основанному на мире и стабильности".

Франциск также призвал международное сообщество ограничить распространение оружия, особенно в промышленно развитых странах.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

ФОТО: в Шри-Ланке произошёл восьмой взрыв. В предыдущих погибли более 200 человек (6)

В Шри-Ланке произошел восьмой по счету взрыв, передает...

Национальный экзит-пол Украины: Зеленский показывает ошеломительный результат (180)

Во втором туре президентских выборов 2019 года победил...

Украина выбирает президента во втором туре В Австралии уже посчитали голоса: победил Порошенко (663)

В Украине в 8:00 21 апреля открылись избирательные...

В мире

Порошенко признал поражение и поздравит Зеленского (10)

Кандидат в президенты Петр Порошенко сказал, что...

Зеленский после экзит-пола: Обещаю, что никогда не подведу вас всех (7)

Кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал, что...

Urbi et Orbi: папа римский Франциск призвал усилить борьбу за мир (4)

В пасхальной мессе понтифик предостерег от безразличия...

Национальный экзит-пол Украины: Зеленский показывает ошеломительный результат (180)

Во втором туре президентских выборов 2019 года победил...

Ученые создали генетическую библиотеку маркеров рака Теперь можно понять причину развития опухоли (4)

Ионизирующее и ультрафиолетовое излучение, табачный...

TOP новостей

Главы Литвы поздравили жителей страны с Пасхой (58)

Руководители Литвы поздравляют жителей страны с...

Национальный экзит-пол Украины: Зеленский показывает ошеломительный результат За Зеленского проголосовали 73%, за Порошенко – 25,5%  (180)

Во втором туре президентских выборов 2019 года победил...

Украина выбирала президента во втором туре Зеленский во втором туре победил во всех регионах - экзит-полы (663)

В Украине в 8:00 21 апреля открылись избирательные...

Urbi et Orbi: папа римский Франциск призвал усилить борьбу за мир (4)

В пасхальной мессе понтифик предостерег от безразличия...

Погода: в первый день Пасхи природу освежит дождь (2)

После затянувшегося засушливого периода в первый день...