Урагану "Мария" присвоена максимальная 5-я категория мощности

Ураган "Мария", бушующий на Карибских островах, получил пятую, наивысшую категорию мощности. В случае "Марии" речь идет о стихийном бедствии, которое потенциально может принести "катастрофические последствия", заявили во вторник, 19 сентября, в Национальном ураганном центре США (NHC).
Скорость урагана достигает 257 километров в час и в дальнейшем может увеличиться.
В ночь на 19 сентября стихийное бедствие, по данным NHC, достигла берегов острова Доминика. На острове, где проживают около 72 000 человек, объявлено штормовое предупреждение.
Власти располагающейся к северо-западу от Доминики Гваделупы объявили об эвакуации населения в связи с опасностью наводнений и землетрясений.
Еще на одном острове, Мартинике, местным жителям рекомендовано не покидать свои дома.
Ранее в том же регионе прошел ураган "Ирма", впоследствии затронув американскую Флориду.
"Ирма" принесла значительные разрушения. В результате урагана погибли свыше 80 человек, более половины из них — на Карибах.
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