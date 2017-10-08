Ураган первой категории "Нейт" слабее разрушительных "Марии" и "Ирмы", от которых пострадали миллионы человек на островах Карибского моря и юго-востоке США. Однако он движется быстрее и потому чреват наводнениями.

"Нейт" убил по меньшей мере 25 человек в Никарагуа, Коста-Рике и Гондурасе, а к вечеру субботы пришел из океана в устье Миссисипи.

К этому моменту в Луизиане, Миссисипи, Алабаме и некоторых районах Флориды уже началась эвакуация.

Наводнение оказалось не таким сильным, как ожидали власти, и ущерб будет "минимальным" сказал Билли Хюис, мэр Галфпорта - города в Миссисипи, одним из первых принявшего удар урагана.

Пять портов на побережье Мексиканского залива прекратили перевалку грузов, а с нефтяных платформ эвакуируют персонал.

В Новом Орлеане, пережившем в 2005 году разрушительный ураган "Катрина", введен комендантский час - с 18.00 по местному времени.

Власти ожидают, что ураган первой категории ослабеет над сушей и вновь станет тропическим штормом, как это было в Центральной Америке - что, однако, не помешало "Нейт" вызвать оползни и наводнения, заблокировать дороги, разрушить мосты и повредить дома.

"Нейт" осложнил ситуацию в регионе, и без того потрепанном ураганами этого бурного сезона. Тысячи людей не могут вернуться в дома и спят в укрытиях, а на Коста-Рике почти полмиллиона человек сидят без воды.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, приехавший на Антигуа и Барбуду осмотреть последствия сентябрьской "Ирмы", призвал международное сообщество помочь восстановить разрушенные дома и инфраструктуру в странах Карибского бассейна.

"Ураганы усиливаются и учащаются - и наносят все больший ущерб, - сказал он Би-би-си. - Причина понятна: мы сталкиваемся с последствиями изменения климата".