Ураган первой категории "Нейт" слабее разрушительных "Марии" и "Ирмы", от которых пострадали миллионы человек на островах Карибского моря и юго-востоке США. Однако он движется быстрее и потому чреват наводнениями.
"Нейт" убил по меньшей мере 25 человек в Никарагуа, Коста-Рике и Гондурасе, а к вечеру субботы пришел из океана в устье Миссисипи.
К этому моменту в Луизиане, Миссисипи, Алабаме и некоторых районах Флориды уже началась эвакуация.
Наводнение оказалось не таким сильным, как ожидали власти, и ущерб будет "минимальным" сказал Билли Хюис, мэр Галфпорта - города в Миссисипи, одним из первых принявшего удар урагана.
Пять портов на побережье Мексиканского залива прекратили перевалку грузов, а с нефтяных платформ эвакуируют персонал.
В Новом Орлеане, пережившем в 2005 году разрушительный ураган "Катрина", введен комендантский час - с 18.00 по местному времени.
Власти ожидают, что ураган первой категории ослабеет над сушей и вновь станет тропическим штормом, как это было в Центральной Америке - что, однако, не помешало "Нейт" вызвать оползни и наводнения, заблокировать дороги, разрушить мосты и повредить дома.
"Нейт" осложнил ситуацию в регионе, и без того потрепанном ураганами этого бурного сезона. Тысячи людей не могут вернуться в дома и спят в укрытиях, а на Коста-Рике почти полмиллиона человек сидят без воды.
Генсек ООН Антониу Гутерреш, приехавший на Антигуа и Барбуду осмотреть последствия сентябрьской "Ирмы", призвал международное сообщество помочь восстановить разрушенные дома и инфраструктуру в странах Карибского бассейна.
"Ураганы усиливаются и учащаются - и наносят все больший ущерб, - сказал он Би-би-си. - Причина понятна: мы сталкиваемся с последствиями изменения климата".
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