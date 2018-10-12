Ураган "Майкл" нанес серьезный ущерб базе ВВС Тиндалл в американском штате Флорида. Об этом говорится в заявлении, которое представители военного объекта опубликовали в Facebook.
JAV karinė bazė tarp Vajomingo ir Nebraskos
© Vida Press

"Зона обслуживания самолетов опустошена. Каждое строение получило серьезные повреждения. Многие здания полностью уничтожены. Ураган полностью разрушил пристань Тиндалл", - говорится в заявлении. Кроме того, обломками разрушившегося ангара были повреждены некоторые самолеты, сорваны крыши многих зданий, сообщает CBS News.

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На данный момент база закрыта, электричество и основные коммуникации не работают. Тем не менее, по словам представителей военного объекта, власти быстро отреагировали на запрос, и помощь ожидается уже к вечеру пятницы.

Ураган "Майкл" обрушился на побережье к северо-западу от города Мексико-Бич во Флориде днем в среду. Скорость ветра в этот день достигала 250 километров в час. В четверг утром "Майкл" ослаб до тропического шторма. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере шесть человек, эпицентр катастрофы оказался в Панама-Сити. По оценкам аналитиков, экономический ущерб от урагана может составить миллиарды долларов.

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