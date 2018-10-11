Ураган "Майкл" обрушился на Флориду

Национальный центр изучения ураганов заявил, что "Майкл" несет с собой ветры, скорость которых выросла до 250 километров в час, в связи с чем он причислен к ураганам 4-й категории.
"Майкл" – самый мощный ураган, который когда-либо обрушивался на северо-западную часть Флориды. Первый удар стихии пришелся на город Мехико-Бич. С утра среды в северо-западной части Флориды не прекращаются ураганные ливни.
New construction just collapsed in front of me in Panama City Beach from #hurricanemichael!!! It is going bad fast! pic.twitter.com/CG5R8jcUuf— Marc Weinberg (@MarcWeinbergWX) October 10, 2018
Ураган, который уже привел к остановке добычи нефти и газа в Мексиканском заливе, может привести к появлению опасных штормовых волн высотой выше 4 метров, предупреждают синоптики.
A boat warehouse Emerald Coast Marine has been completely torn open by #HurricanMichael. @WDRBNews @MarcWeinbergWX @TravisRagsdale pic.twitter.com/B9p9HFSZOF— Hobie Crase (@HobieWDRB) October 10, 2018
Губернатор Флориды Рик Скотт к середине дня призвал всех жителей, которые не успели эвакуироваться заблаговременно, оставаться дома, сказав, что "эвакуироваться сейчас уже поздно".
Ожидается, что количество осадков во Флориде, Алабаме и Джорджии в течение следующих нескольких дней составит 10-20 сантиметров, и до 30 сантиметров – в отдельных районах этих штатов.
Уже через пару часов после того, как «Майкл» достиг суши, уровень воды в районе города Апалачикола повысился на 2,3 м, сообщил Кен Грэхем, директор Национального центра по изучению ураганов. Он добавил, что «Майкл» сохранит свою силу, когда достигнет границы Флориды со штатами Алабама и Джорджия.
Footage shot by a TV crew in Panama City gives a sense of the damage in the aftermath of #HurricaneMichael, the worst hurricane to hit the Florida Panhandle since the mid-1800s, according to FEMA officials. https://t.co/Xnj5eFo0zF pic.twitter.com/LI0IS4Ze6S— ABC News (@ABC) October 10, 2018
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