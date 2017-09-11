Ураган "Ирма" затопил центр Майами и угрожает Сент-Питерсбергу

К 22:00 по Гринвичу категория урагана была понижена до второй, за несколько часов ее понизили до третьей. Скорость ветра достигает 175 км в час.

Финансовый район Майами Брикелл затоплен, высота подъема воды составила там около 60 см. Многие улицы города превратились в реки. Более миллиона жилых домов остались без электричества. Власти штата ранее распорядились об эвакуации около 6,3 миллиона жителей, предупредив, что их жизни угрожает опасность.

Ураган "Ирма" ранее привел к значительным разрушениям в странах Карибского бассейна, где погибло не менее 27 человек. Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что президент Дональд Трамп весьма обеспокоен дальнейшим продвижением урагана вдоль побережья Флориды и внимательно следит за этим.

На юге штата в районе известного курорта на острове Ки-Уэст отмечены сильный ветер и штормовые волны, которые заливают побережье. Высота волн достигает 4,6 метра. Всем жителям курортного города приказано эвакуироваться.

Как сообщают местные средства информации, в субботу в городе погиб водитель грузовика, под напором ветра врезавшегося в дерево. Ураган медленно сдвигается на север. Более 1,4 млн семей остались без электричества и более 100 тысяч человек укрылись в специальных убежищах.

Особая опасность угрожает городам Тампа и Сент-Питерсберг. Район Тампа-Бэй, где проживает около трех миллионов человек, не видел такой бури с 1921 года. В Майами начальник полиции сообщил Би-би-си, что центр города покрыт слоем воды глубиной 60-90 см и что ветер порвал множество высоковольтных линий.

Ураган "Ирма" стал самым мощным тропическим ураганом на атлантическом побережье США за десятилетие. Он причинил огромные разрушения на территории нескольких островных государств Карибского бассейна:

Куба: о жертвах не сообщается, хотя власти упоминали о значительном ущербе. По всей Гаване отключено электричество.

Сен-Мартен и Сен-Бартелеми: 60% всех жилищ на острове Сен-Мартен, разделенном на две части между Францией и Нидерландами, непригодны для жизни, заявили французские власти. На французской части острова погибли девять человек, семь человек пропали без вести. На голландской территории острова погибли четыре человека.

Антигуа и Барбуда: 95% зданий этого небольшого острова разрушены; премьер-министр Гастон Браун сообщил, что восстановление обойдется в 100 млн долларов. Погиб один человек.

Ангилья: значительные разрушения, погиб один человек

Пуэрто-Рико: Более 6 тысяч жителей этой американской территории укрываются в убежищах и многие остались без электричества. Погибло не менее трех человек.

Британские Виргинские острова: погибло пять человек, серьезные разрушения

Виргинские острова США: погибли четыре человека, значительно повреждены объекты инфраструктуры

Гаити и Доминиканская Республика: разрушения сравнительно незначительны

Ураган "Хосе", который следовал за ураганом "Ирма", имеет четвертую категорию и скорость ветра по его периметру достигает 190 км в час. Первоначально он угрожал тем же территориям, по которым ударил ураган "Ирма", но к настоящему времени он отклонился к северу в сторону открытого океана.

Острова Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Барбуда, жители которых были эвакуированы, избежали удара этого урагана. Ураган "Катя", который возник в Мексиканском заливе, имеет первую категорию тропического шторма. Он ударил по мексиканскому штату Веракруз вечером в пятницу, а затем превратился в тропический антициклон.