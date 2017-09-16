Выплаты по застрахованному имуществу, разрушенному или утерянному вследствие урагана "Ирма", обойдутся страховым компаниям в сумму до 50 миллиардов долларов. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщило американское агентство Air Worldwide, специализирующееся на анализе стихийных бедствий. Рейтинговое агентство Moody's и лидер мирового рынка перестрахования Münchener Rück также сообщают о внушительном ударе, нанесенном ураганом по страховому бизнесу.
В частности, перестраховочная компания Münchener Rück вынуждена пересмотреть свой прогноз по годовой прибыли, до урагана составлявший от 2 до 2,4 миллиарда евро. Из-за высоких страховых выплат в Техасе, Флориде и на Карибских островах в третьем квартале компания уйдет в минус, что неизбежно отразится на годовом балансе.
Острова превратились в груду развалин
Ураган "Ирма" - самый мощный ураган, зарегистрированный когда-либо в Атлантическом океане - нанес разрушительный удар по части территории США и островам Карибского бассейна. Острова Барбуда и французская часть острова Сен-Мартен, по словам властей, превратились в груду развалин.
На Барбуде разрушено 95 процентов объектов собственности, в том числе 30 процентов - полностью. Примерно такая же ситуация - во французской части Сен-Мартена. Только на этих двух островах погибли, по данным МВД Франции, восемь человек.
Во Флориде более 6 миллионов жителей вынуждены были покинуть свои дома, около 114 тысяч были размещены в центрах эвакуации. Почти четыре миллиона человек остались без электричества.
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