"Ирма" обрушилась на остров Марко у западного побережья Флориды со скоростью ветра до 192 км/ч, но с тех пор ураган ослаб, и ему была присвоена более низкая, вторая категория.

Более 3 миллионов домов в штате остались без электричества, а город Майами частично ушел под воду.

Пока известно о трех погибших в результате стихийного бедствия.

В своем последнем обновлении в 3:00 по Гринвичу в понедельник Национальный центр ураганов США заявил, что скорость ветра в урагане "Ирма" сейчас достигает 160 км/ч.

По данным Национального центра наблюдения за ураганами США, к понедельнику ожидается, что скорость урагана "Ирма" еще снизится и он станет тропическим штормом.

Ураган "Ирма" ранее привел к значительным разрушениям в странах Карибского бассейна, где погибло не менее 28 человек.

Власти штата Флорида на выходных распорядились об эвакуации около 6,3 миллиона жителей, предупредив, что их жизни угрожает опасность.

Президент США Дональд Трамп распорядился выделить федеральные средства на помощь пострадавшим от стихии в штате Флорида.

Он назвал ураган "великим монстром" и выразил благодарность сотрудникам федеральных агентств, участвующим в борьбе со стихией, и пообещал, что очень скоро сам отправится в терпящий бедствие штат.

"Возможно, нам повезло, что ураган пошел на запад, и это, возможно, сделало его не столь разрушительным, но мы посмотрим, что будет дальше в течение следующих пяти или шести часов", - добавил Трамп.

