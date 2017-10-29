В Чехии, Польше и Германии не менее четырех человек погибли в результате урагана "Герварт". Как сообщили чешские власти в воскресенье, 29 октября, поваленные ветром деревья убили мужчину и женщину. Польский водитель попал в смертельную аварию, столкнувшись с упавшим на дорогу бревном, еще один человек также погиб из-за рухнувшего дерева. В Германии 63-летний мужчина утонул во время штормового прилива в бухте на Северном море.
Десятки поездов в Чехии были отменены, на севере страны уровень воды в реках поднялся до крайне опасной отметки. Сотни тысяч квартир и домов в Польше и Чехии остались без электричества.
В Германии в качестве меры предосторожности было приостановлено движение поездов в семи федеральных землях, многочисленные дороги перекрыты из-за поваленных деревьев. В Верхней Баварии полиция временно запретила движение по автобану А8 на участке длиной около восьми километров из-за угрозы падения деревьев. Всего пострадали не менее пяти человек, наиболее разрушительным "Герварт" стал на севере и востоке страны.
В Берлине объявлено чрезвычайное положение, пожарная служба предупредила об опасности обрушения конструкций и деревьев. В порту Гамбурга штормовой прилив воды привел к затоплению улиц, подземных гаражей, уровень Эльбы в городском районе Санкт-Паули на три метра превысил среднестатистический показатель при разливе реки.
Из-за сильного ветра во Франкфурте самолет компании Lufthansa, летевший из Хьюстона, был вынужден совершить незапланированную посадку в Штутгарте.
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