Ураган "Флоренс" подошел к Восточному побережью США

Ураган "Флоренс" вплотную подошел к Восточному побережью Соединенных Штатов. Первыми под удар стихии попадут прибрежные города штата Северная Каролина. Ожидается, что ураган вызовет обильные осадки и приведет к затоплению обширных территорий.
JAV Rytų pakrantę pasiekęs uraganas "Florence" susilpnėjo
© Reuters

Несмотря на то, что "Флоренс" ослабел до первой категории (в этом случае скорость ветра в эпицентре урагана составит около 150 км/ч), синоптики предупреждают, что он может привести к катастрофическим последствиям.

"Даже несмотря на то, что скорость ветра упала и интенсивность шторма ослабела до второй категории, пожалуйста, не теряйте бдительности", заметил в беседе с журналистами Брок Лонг, администратор Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) в Вашингтоне.

Сейчас ураган движется в северозападном направлении со скоростью 17 км/ч. По мнению синоптиков, сильнее всего пострадают штаты Северная и Южная Каролина. Шторм будет медленно продвигаться вдоль побережья, проливные дожди на Восточном побережье ожидаются в течение всей пятницы и субботы.

Синоптики предупреждают, что штормовой прилив в сочетании с сильным ветром приведет к сильному затоплению прибрежных территорий. Уровень воды на суше может подняться до 3-4 метров.

По словам Брока, штормовой прилив может стать "самой серьезной проблемой". Он попросил жителей побережья Северной и Южной Каролины прислушаться к предупреждениям об эвакуации, заявив, что "ваше время истекает".

Из-за того, что вызванный ураганом сильный ветер дует со скоростью 130 км/ч, люди на побережье ощутят стремительное ухудшение погоды задолго до того, как центр урагана достигнет суши.

В Национальном центре по изучению ураганов предупредили о "высокой вероятности штормового нагона воды, угрожающего жизням людей". Предупреждение касается всего побережья штатов Северная и Южная Каролина. Ожидается, что центр урагана достигнет территории Северной Каролины к пятнице.

В районах, которые могут пострадать от "Флоренс", живут около 10 млн человек. Губернаторы Северной и Южной Каролины, Вирджинии и Джорджии объявили в своих штатах режим ЧС, чтобы ускорить процесс оказания помощи пострадавшим от урагана. Всем жителям опасных районов было настоятельно рекомендовано эвакуироваться из зон потенциального затопления.

Голос Америки
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