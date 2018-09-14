Ураган "Флоренс" подошел к Восточному побережью США

Несмотря на то, что "Флоренс" ослабел до первой категории (в этом случае скорость ветра в эпицентре урагана составит около 150 км/ч), синоптики предупреждают, что он может привести к катастрофическим последствиям.
"Даже несмотря на то, что скорость ветра упала и интенсивность шторма ослабела до второй категории, пожалуйста, не теряйте бдительности", заметил в беседе с журналистами Брок Лонг, администратор Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) в Вашингтоне.
Do not focus on the wind speed category of #Hurricane #Florence! Life-threatening storm surge flooding, catastrophic flash flooding and prolonged significant river flooding are still expected. More: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/eiD4c8pkRx— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 13, 2018
Сейчас ураган движется в северозападном направлении со скоростью 17 км/ч. По мнению синоптиков, сильнее всего пострадают штаты Северная и Южная Каролина. Шторм будет медленно продвигаться вдоль побережья, проливные дожди на Восточном побережье ожидаются в течение всей пятницы и субботы.
Синоптики предупреждают, что штормовой прилив в сочетании с сильным ветром приведет к сильному затоплению прибрежных территорий. Уровень воды на суше может подняться до 3-4 метров.
По словам Брока, штормовой прилив может стать "самой серьезной проблемой". Он попросил жителей побережья Северной и Южной Каролины прислушаться к предупреждениям об эвакуации, заявив, что "ваше время истекает".
Из-за того, что вызванный ураганом сильный ветер дует со скоростью 130 км/ч, люди на побережье ощутят стремительное ухудшение погоды задолго до того, как центр урагана достигнет суши.
В Национальном центре по изучению ураганов предупредили о "высокой вероятности штормового нагона воды, угрожающего жизням людей". Предупреждение касается всего побережья штатов Северная и Южная Каролина. Ожидается, что центр урагана достигнет территории Северной Каролины к пятнице.
В районах, которые могут пострадать от "Флоренс", живут около 10 млн человек. Губернаторы Северной и Южной Каролины, Вирджинии и Джорджии объявили в своих штатах режим ЧС, чтобы ускорить процесс оказания помощи пострадавшим от урагана. Всем жителям опасных районов было настоятельно рекомендовано эвакуироваться из зон потенциального затопления.
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