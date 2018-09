Ураган "Флоренс" подошел к Восточному побережью США

Несмотря на то, что "Флоренс" ослабел до первой категории (в этом случае скорость ветра в эпицентре урагана составит около 150 км/ч), синоптики предупреждают, что он может привести к катастрофическим последствиям.

"Даже несмотря на то, что скорость ветра упала и интенсивность шторма ослабела до второй категории, пожалуйста, не теряйте бдительности", заметил в беседе с журналистами Брок Лонг, администратор Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) в Вашингтоне.

Do not focus on the wind speed category of #Hurricane #Florence! Life-threatening storm surge flooding, catastrophic flash flooding and prolonged significant river flooding are still expected. More: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/eiD4c8pkRx— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 13, 2018