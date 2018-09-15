Ураган "Флоренс" обрушился на восточное побережье США, есть жертвы

Пять человек стали жертвами урагана "Флоренс", который достиг побережья США в штате Северная Каролина. Ураган привел к отключению более полумиллиона домов от электросетей и вызвал ряд разрушений в прибрежных районах.
Uraganas „Florence“ šturmuoja rytinę JAV pakrantę
© AFP / Scanpix

Все пять смертей были зарегистрированы в Северной Каролине. Мать и ребенок-младенец были убиты, когда дерево упало на их дом в Уилмингтоне. Отец был доставлен в больницу с травмами.

Еще один пожилой мужчина погиб от удара током при попытке подключить электрогенератор. Другой мужчина стал жертвой урагана, когда вышел из дома проверить собак. Женщина умерла от остановки сердца в городе Хампстед, когда "скорая" не смогла проехать к ней из-за поваленных ветром деревьев.

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Ранее губернатор Северной Каролины Рой Купер заявил на пресс-конференции в пятницу вечером, что власти изучают причины еще несколько смертей.

По мере продвижения ураган ослаб до уровня тропического шторма.

В районе Райтсвилл-Бич в штате Северная Каролина была зафиксирована скорость ветра в 150 км/ч.

Минувшей ночью океанские волны стали заливать районы штата, расположенные в низине. Более 60 человек были эвакуированы из здания мотеля в городе Джексонвиль.

Более 1,7 млн жителей штата получили распоряжения властей об эвакуации.

Тем временем за тысячи километров от этого штата тропический тайфун "Манкурт" приближается к побережью Филиппин. Более 5 млн человек проживают в районах, которые могут подвергнуться удару стихии.

Скорость продвижения урагана "Флоренс" в пятницу составляла 9,5 км в час. За этот день в некоторых районах штата выпало почти 75 см осадков.

Несмотря на некоторое снижение скорости ветров, Национальный центр наблюдения за ураганами сообщает, что он по-прежнему представляет собой опасность из-за проливных дождей и штормовых волн.

"Наводнения, вызванные приливными волнами, к сожалению, приводят к гибели множества людей, и мы с этим непременно столкнемся", - заявил Брок Лонг, глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

По его словам, наибольшему риску подвергается население, проживающие близ рек и ручьев, а также в низменной местности.

Ожидается, что ураган принесет с собой на территорию США более 70 млрд тонн осадков, причем большая часть их выпадет на территории штата Северная Каролина.

В соседних штатах Южная Каролина и Вирджиния эвакуировано более миллиона человек, более 20 тысяч человек укрываются во временных убежищах.

В Северной Каролине более 620 тысяч частных и общественных зданий отключены от электроснабжения, на восстановление которого могут уйти дни и даже недели. Сообщается о дефиците бензина на автозаправочных станциях.

В городке Нью-Берн многие места находятся под слоем воды глубиной 3 метра, местные власти эвакуировали несколько сот жителей в безопасное место.

Примерно 1100 авиарейсов в местных аэропортах пришлось отменить из-за сильных дождей и ветра.

Есть ли связь с глобальным потеплением?

Согласно последним прогнозам, ураган почти полностью прекратится к субботе, будет наблюдаться постепенное ослабление ветра.

Метеорологи также предупреждают о возможности возникновения смерчей и выпадения града.

На вопросы о возможной связи этого урагана с глобальным потеплением метеорологи отвечают, что подобная связь, если и существует, носит очень сложный и неочевидный характер.

Исследователи указывают, что ураганы черпают энергию из океана, соответственно увеличение температуры воды может приводить к увеличению энергии ураганов. В то же время более разогретый воздух способен удерживать больше влаги, что позволяет циклонам переносить и затем проливать на охваченные ураганом районы больше воды.

Однако же на формирование и развитие тропических штормов влияет множество факторов, трудно поддающихся прогнозированию, и имеющихся данных недостаточно для того, чтобы обнаружить явные тенденции.

На данный момент не прослеживается явной зависимости между ростом средней температуры воздуха на планете и частотой возникновения ураганов.

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