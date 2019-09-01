Ожидается, что через несколько часов ураган достигнет Багамских островов, а к вечеру 2 сентября — побережья Флориды.
Обычно в Карибском бассейне за сезон формируется не более одного урагана пятой категории.
В 2018 году ураган пятой категории «Майкл» стал причиной гибели 74 человек. Финансовый ущерб от него оценивался в 25 миллиардов долларов.
Из-за приближения урагана «Дориан» президент США Дональд Трамп отменил свое участие в проходящих в Польше мероприятиях, посвященных началу Второй мировой войны.
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