Ураган «Дориан» в Мексиканском заливе усилился до пятой (максимальной) категории по шкале Саффира — Симпсона. Как сообщает Associated Press, скорость ветра в его центре достигает 260 километров в час.
© Reuters / Scanpix

Ожидается, что через несколько часов ураган достигнет Багамских островов, а к вечеру 2 сентября — побережья Флориды.

Обычно в Карибском бассейне за сезон формируется не более одного урагана пятой категории.

В 2018 году ураган пятой категории «Майкл» стал причиной гибели 74 человек. Финансовый ущерб от него оценивался в 25 миллиардов долларов.

Из-за приближения урагана «Дориан» президент США Дональд Трамп отменил свое участие в проходящих в Польше мероприятиях, посвященных началу Второй мировой войны.

Медуза
Статьи по теме:

Ураган "Дориан" угрожает Космическому побережью во Флориде

По мере приближения мощного урагана "Дориан" к...

Трамп отменил визит в Польшу из-за приближающегося к Флориде урагана (12)

Президент США Дональд Трамп в четверг неожиданно...

В мире

Польский президент предупредил о возвращении империализма (16)

Анджей Дуда заявил о необходимости извлечь уроки из...

Ураган "Дориан" усилился до максимальной категории (1)

Ураган «Дориан» в Мексиканском заливе усилился до...

Об отношениях с женой и политиками, счастливом и сложном моментах. Зеленский — о 100 днях у власти (1)

Зеленский и его сложные и счастливые моменты, общение с...

В Гонконге демонстранты блокируют подступы к аэропорту (2)

Движение скоростных поездов из центра Гонконга в...

В Норвегии упал вертолет, погибли шесть человек (4)

Число погибших при крушении вертолета недалеко от...

TOP новостей

Науседа: реформы в Украине должны быть систематическими и необратимыми (171)

Во время встречи с президентом Украины Владимиром...

К новому сезону было закуплено еще 13 тыс. вакцин против гриппа (5)

Государственная больничная касса (ГБЛ) закупила на 13...

Спикер Сейма и премьер-министр поздравляют с Днем знаний (2)

Спикер Сейма Викторас Пранцкетис и премьер-министр...

Скончалась известная художница Юрате Рекевичюте (8)

В воскресенье Литву облетела новость, что сердце...

Президент Литвы поздравил Словакию с национальным праздником (6)

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил...