Ураган "Дориан" уходит в Атлантический океан

"Дориан", который теперь перешел в категорию пост-тропического циклона, обрушил на приморские провинции Канады и восточную часть Квебека штормовые ветры, срывая крыши с домов и зданий и выкорчевывая деревья.

Сотни тысяч человек остались без электроэнергии.

Сообщений о гибели людей в Канаде в результате шторма не поступало.

Тем временем, Федеральное управление гражданской авиации США ввело временные ограничения на полеты американских самолетов над Багамскими островами, чтобы зарезервировать воздушное пространство для поисково-спасательных операций.

Ведомство сообщило, что это решение было принято по просьбе правительства Багамских Островов.

Глава Агентства США по международному развитию Марк Грин совершил поездку по островам Абако и Большой Багама. По его словам, в некоторых местах обстановка выглядит будто после взрыва атомной бомбы.

"Мы понимаем, что нас ждет долгий путь, но мы будем тесно сотрудничать с премьер-министром и его правительством, чтобы оказать немедленную помощь", – заявил Грин в воскресенье.

ВМС и Береговая охрана США доставляют на Багамы самое необходимое: продовольствие, средства для очистки воды и временные убежища. Помощь также поступает от ООН, Красного Креста, британских военно-морских судов и частных круизных компаний.

К настоящему времени число погибших на Багамах составляет 43. Однако власти говорят о тысячах пропавших без вести и уверены, что число жертв будет расти.

Многие жители остров Абако потеряли все: дома, имущество и возможность зарабатывать на жизнь. Число бездомных оценивается в 70 тысяч человек.

"Дориан" стал самым мощным штормом, когда-либо обрушившимся на Багамские острова. Шторм 5-й категории принес проливные дожди и порывы ветра, скорость которых достигала 320 километров в час.

Атмосферные условия над штормом удерживали его над островами почти два дня, что сделало его особенно разрушительным.

"Дориан" также прошелся по Южной и Северной Каролине на восточном побережье США, разрушая дома и затопляя пляжные курорты. Он стал причиной возникновения более 20 торнадо, которые нанесли дополнительный ущерб.