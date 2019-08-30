Ураган "Дориан" угрожает Космическому побережью во Флориде

Губернатор Рон Десантис уже объявил чрезвычайное положение на всей территории Флориды. Национальный центр по ураганам выпустил предупреждение: в нем говорится, что "Дориан" в момент подхода к Флориде превратится в ураган четвертой категории. Столь мощные ураганы, предупреждают метеорологи, способны нанести "катастрофический ущерб" даже хорошо укрепленным домам.

На космодроме имени Кеннеди в четверг сообщили о перемещении в укрытие установки для запуска ракет высотой 122 метра и стоимостью 650 млн долларов. Эту установку планируется задействовать для запуска будущих лунных миссий. Ее переместят в здание для сборки транспортных средств – это сооружение рассчитано на ветра, достигающие скорости 201 км/час.

"Устоит ли [это здание] в условиях [урагана] четвертой категории? Мы не знаем, потому что еще не сталкивались ни с чем подобным", - заявил сегодня Дэррол Нэйл, официальный представитель центра НАСА, имея в виду стальное сооружение, в котором ведется сборка транспортных средств. По его словам, здание выдерживало ветра около 160-170 км/ч "с минимальным ущербом".

Космический центр на мысе Канаверал закроют в воскресенье. На месте останутся примерно 100 сотрудников, которые будут находиться в хорошо защищенном помещении, где располагается пункт управления космическими пусками.

Представитель United Launch Alliance, совместного предприятия Boeing-Lockheed, которое занимается запуском на орбиту ракет со спутниками национальной безопасности, сообщила, что сотрудники уже начали работы по защите пусковых установок. Помещения United Launch Alliance способны выдержать ветра до 210 км/ч. Защитой оборудования занимаются и в компании Илона Маска SpaceX.

Трамп предупредил, что надвигающийся ураган будет "абсолютным монстром"



Жители штата Флорида готовятся к урагану "Дориан", который угрожает обрушиться на центральную часть штата в эти выходные, а президент Дональд Трамп заявил, что ураган принесет "невероятно сильные" ветры.

Как ожидается, "Дориан" достигнет Атлантического побережья в понедельник, усилившись до опасной 4-й категории.

"Похоже, что это будет абсолютный монстр", – сказал Трамп в видеоролике, опубликованном в "Твиттере". Президент добавил, что во Флориду уже везут продовольствие и воду.

"Уже почти точно известно, что он ударит в самый центр, а это нехорошо. Судя по всему, ветры усиливаются с огромной скоростью, – добавил президент. – Похоже, ветры будут невероятно сильными".

Губернатор Флориды Рон Десантис призывает жителей отнестись к проблеме серьезно. "Сейчас настало время готовиться и составлять планы", – сказал он.

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп объявил чрезвычайное положение в 12 округах, чтобы повысить готовность к урагану и облегчить усилия по восстановлению после него.

Ураган, скорость ветра внутри которого уже превышает 130 миль в час, надвигается на центральную часть Флориды, в том числе на знаменитое Космическое побережье. Как ожидается, "Дориан" достигнет земли в понедельник, когда в США отмечают День труда.

По мере приближения "Дориана" к побережью штата Флорида, НАСА и крупнейшие американские компании, работающие в аэрокосмической отрасли, пытаются защитить от стихии дорогостоящее оборудование и сооружения, установленные на так называемом Космическом побережье Флориды – районе, где сосредоточены космодромы и пусковые площадки для космических запусков, принадлежащие аэрокосмическому агентству НАСА, ВВС США и таким компаниям, как SpaceX и Blue Origin.

На космодроме имени Кеннеди в четверг сообщили о перемещении в укрытие установки для запуска ракет высотой 122 метра и стоимостью 650 млн долларов. Эту установку планируется задействовать для запуска будущих лунных миссий. Ее переместят в здание для сборки транспортных средств – это сооружение рассчитано на ветра, достигающие скорости 201 км/час.

"Устоит ли это здание в условиях урагана четвертой категории? Мы не знаем, потому что еще не сталкивались ни с чем подобным", – заявил сегодня Дэррол Нэйл, официальный представитель центра НАСА, имея в виду стальное сооружение, в котором ведется сборка транспортных средств.

По его словам, здание выдерживало ветра около 160-170 км/ч "с минимальным ущербом".

Космический центр на мысе Канаверал закроют в воскресенье. На месте останутся примерно 100 сотрудников, которые будут находиться в хорошо защищенном помещении, где располагается пункт управления космическими пусками.

Представитель United Launch Alliance, совместного предприятия Boeing-Lockheed, которое занимается запуском на орбиту ракет со спутниками национальной безопасности, сообщила, что сотрудники уже начали работы по защите пусковых установок.

Помещения United Launch Alliance способны выдержать ветра до 210 км/ч. Защитой оборудования занимаются и в компании Илона Маска SpaceX.

Самым сильным ураганом в этом регионе был ураган "Джин" в 2004 году, который обрушился на город Порт-Сент-Люси. Ему на тот момент была присвоена 3-я категория.

Телеканал WSVN транслировал видеорепортаж, в котором десятки жителей Майями стоят в очереди у супермаркета с пустыми тележками, ожидая возможности войти в магазин и закупить припасы.

Десантис предупредил, что ураган может "вызвать серьезные повреждения домов и коммерческих зданий, вот почему всем жителям Флориды следует сохранять бдительность".