Ураган "Дориан" угрожает Космическому побережью во Флориде

Губернатор Рон Десантис уже объявил чрезвычайное положение на всей территории Флориды. Национальный центр по ураганам выпустил предупреждение: в нем говорится, что "Дориан" в момент подхода к Флориде превратится в ураган четвертой категории. Столь мощные ураганы, предупреждают метеорологи, способны нанести "катастрофический ущерб" даже хорошо укрепленным домам.
На космодроме имени Кеннеди в четверг сообщили о перемещении в укрытие установки для запуска ракет высотой 122 метра и стоимостью 650 млн долларов. Эту установку планируется задействовать для запуска будущих лунных миссий. Ее переместят в здание для сборки транспортных средств – это сооружение рассчитано на ветра, достигающие скорости 201 км/час.
"Устоит ли [это здание] в условиях [урагана] четвертой категории? Мы не знаем, потому что еще не сталкивались ни с чем подобным", - заявил сегодня Дэррол Нэйл, официальный представитель центра НАСА, имея в виду стальное сооружение, в котором ведется сборка транспортных средств. По его словам, здание выдерживало ветра около 160-170 км/ч "с минимальным ущербом".
Космический центр на мысе Канаверал закроют в воскресенье. На месте останутся примерно 100 сотрудников, которые будут находиться в хорошо защищенном помещении, где располагается пункт управления космическими пусками.
Представитель United Launch Alliance, совместного предприятия Boeing-Lockheed, которое занимается запуском на орбиту ракет со спутниками национальной безопасности, сообщила, что сотрудники уже начали работы по защите пусковых установок. Помещения United Launch Alliance способны выдержать ветра до 210 км/ч. Защитой оборудования занимаются и в компании Илона Маска SpaceX.
Трамп предупредил, что надвигающийся ураган будет "абсолютным монстром"
Жители штата Флорида готовятся к урагану "Дориан", который угрожает обрушиться на центральную часть штата в эти выходные, а президент Дональд Трамп заявил, что ураган принесет "невероятно сильные" ветры.
Как ожидается, "Дориан" достигнет Атлантического побережья в понедельник, усилившись до опасной 4-й категории.
"Похоже, что это будет абсолютный монстр", – сказал Трамп в видеоролике, опубликованном в "Твиттере". Президент добавил, что во Флориду уже везут продовольствие и воду.
"Уже почти точно известно, что он ударит в самый центр, а это нехорошо. Судя по всему, ветры усиливаются с огромной скоростью, – добавил президент. – Похоже, ветры будут невероятно сильными".
Губернатор Флориды Рон Десантис призывает жителей отнестись к проблеме серьезно. "Сейчас настало время готовиться и составлять планы", – сказал он.
Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп объявил чрезвычайное положение в 12 округах, чтобы повысить готовность к урагану и облегчить усилия по восстановлению после него.
Ураган, скорость ветра внутри которого уже превышает 130 миль в час, надвигается на центральную часть Флориды, в том числе на знаменитое Космическое побережье. Как ожидается, "Дориан" достигнет земли в понедельник, когда в США отмечают День труда.
По мере приближения "Дориана" к побережью штата Флорида, НАСА и крупнейшие американские компании, работающие в аэрокосмической отрасли, пытаются защитить от стихии дорогостоящее оборудование и сооружения, установленные на так называемом Космическом побережье Флориды – районе, где сосредоточены космодромы и пусковые площадки для космических запусков, принадлежащие аэрокосмическому агентству НАСА, ВВС США и таким компаниям, как SpaceX и Blue Origin.
На космодроме имени Кеннеди в четверг сообщили о перемещении в укрытие установки для запуска ракет высотой 122 метра и стоимостью 650 млн долларов. Эту установку планируется задействовать для запуска будущих лунных миссий. Ее переместят в здание для сборки транспортных средств – это сооружение рассчитано на ветра, достигающие скорости 201 км/час.
"Устоит ли это здание в условиях урагана четвертой категории? Мы не знаем, потому что еще не сталкивались ни с чем подобным", – заявил сегодня Дэррол Нэйл, официальный представитель центра НАСА, имея в виду стальное сооружение, в котором ведется сборка транспортных средств.
По его словам, здание выдерживало ветра около 160-170 км/ч "с минимальным ущербом".
Космический центр на мысе Канаверал закроют в воскресенье. На месте останутся примерно 100 сотрудников, которые будут находиться в хорошо защищенном помещении, где располагается пункт управления космическими пусками.
Представитель United Launch Alliance, совместного предприятия Boeing-Lockheed, которое занимается запуском на орбиту ракет со спутниками национальной безопасности, сообщила, что сотрудники уже начали работы по защите пусковых установок.
Помещения United Launch Alliance способны выдержать ветра до 210 км/ч. Защитой оборудования занимаются и в компании Илона Маска SpaceX.
Самым сильным ураганом в этом регионе был ураган "Джин" в 2004 году, который обрушился на город Порт-Сент-Люси. Ему на тот момент была присвоена 3-я категория.
Телеканал WSVN транслировал видеорепортаж, в котором десятки жителей Майями стоят в очереди у супермаркета с пустыми тележками, ожидая возможности войти в магазин и закупить припасы.
Десантис предупредил, что ураган может "вызвать серьезные повреждения домов и коммерческих зданий, вот почему всем жителям Флориды следует сохранять бдительность".
Ураган "Дориан" угрожает Космическому побережью во Флориде
По мере приближения мощного урагана "Дориан" к...
Трамп отменил визит в Польшу из-за приближающегося к Флориде урагана (3)
Президент США Дональд Трамп в четверг неожиданно...
Новый глава МИД Украины назвал приоритеты внешней политики (1)
Новый министр иностранных дел Украины Вадим...
Новый премьер Греции добивается от Германии репараций за ущерб во время войны
Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис...
Олег Сенцов и украинские моряки освобождены (103)
В пятницу, 30 августа, состоялся обмен пленными между...
TOP новостей
Женщину поразили цены на школьные рюкзаки: пришлось вести дочь к другой полке (1)
Большая часть участников опроса в Литве убеждена, что...
Правительство Литвы меняет планы, "детские" деньги увеличат, но не до 70 евро
Правительство Литвы меняет планы, "детские" деньги...
Вильнюс отметит дни города, будет ограничено движение транспорта (1)
30 августа начинается самый большой праздник Вильнюса...
В Литве популярность наращивают столовые и совсем не из-за низких цен (13)
В Литве столовые самообслуживания переживают...