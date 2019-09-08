Однако, прежде чем обрушиться на Канаду, "Дориан" в субботу днем продолжил движение через территорию Массачусетса, а затем штата Мэн.

"Дориан" достиг мыса Хаттерас, Северная Каролина, в пятницу утром после того, как из урагана 1-й категории он стал тропическим штормом и генерировал в торнадо, сопровождаемый наводнениями в прибрежных районах Северной и Южной Каролины.

После выхода на сушу "Дориан" начал обратное движение в Атлантический океан и продолжил путь вдоль восточного побережья США, говорится в сообщении Национального центра ураганов.

По словам губернатора Северной Каролины Роя Купера, "существенное беспокойство вызывают состояние сотен людей, попавших в ловушку на острове Окракок" на полосе "Внешние отмели".

Стив Харрис, который был на Окракоке в течение большей части последних 19 лет, сказал: "На наших глазах вода достигла уровня шести футов за считанные минуты".

Перед тем, как добраться до побережья США, "Дориан" опустошил Багамские острова, где сейчас тысячи людей принимают участие в работах по ликвидации последствий чрезвычайно мощного урагана 5-й категории.

Международные поисково-спасательные команды ищут выживших после удара стихии.

На сегодняшний день число погибших на Багамах составляет 43 человека, но, как ожидается, оно значительно возрастет.