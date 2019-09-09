Во второй половине дня субботы "Дориан" нанес удар в районе города Галифакс. Стихия срывала крыши с жилых домов и перевернула огромный строительный кран.
Сообщений о гибели людей в Канаде не поступало, однако ранее "Дориан" стал причиной смерти, по меньшей мере, 49 человек. В частности, власти Багамских Островов сообщили о 44 погибших, но предупредили, что это число может возрасти.
По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, центр посттропического циклона по состоянию на вторую половину дня воскресенья находился в 65 километрах к востоку от Шеври в провинции Квебек. Скорость ветра внутри урагана снизилась до 120 километров в час.
Ожидается, что в воскресенье он может пройти вблизи северо-западных районов Ньюфаундленда или восточной части Лабрадора.
Власти Новой Шотландии попросили местных жителей воздержаться от поездок, чтобы спасатели могли убрать деревья и обломки и восстановить подачу электроэнергии.
Глава энергетической компании Nova Scotia Power Карен Хатт сообщила, что на пике шторма более 400 тысяч клиентов компании остались без электричества. С тех пор подача электроэнергии была восстановлена для 50 тысяч из них. Однако Хатт признала, что восстановительные работы могут занять несколько дней.
Самые большие разрушения из-за "Дориана" пришлось пережить Багамским островам. Шторм обрушился на них ураганом 5-й категории, скорость ветра внутри которого достигала 295 километров в час.
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