Шторм, который уже прошелся по Виргинским островам, Багамам и Северной Каролине, в воскресенье принес ураганные ветры в восточные регионы Канады, оставив без электричества сотни тысяч человек.
© AP / Scanpix

Во второй половине дня субботы "Дориан" нанес удар в районе города Галифакс. Стихия срывала крыши с жилых домов и перевернула огромный строительный кран.

Сообщений о гибели людей в Канаде не поступало, однако ранее "Дориан" стал причиной смерти, по меньшей мере, 49 человек. В частности, власти Багамских Островов сообщили о 44 погибших, но предупредили, что это число может возрасти.

Статьи по теме:
Ураган "Дориан" движется в сторону Канады  (2)
Количество смертей в результате урагана "Дориан" в Америке возросло

По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, центр посттропического циклона по состоянию на вторую половину дня воскресенья находился в 65 километрах к востоку от Шеври в провинции Квебек. Скорость ветра внутри урагана снизилась до 120 километров в час.

Ожидается, что в воскресенье он может пройти вблизи северо-западных районов Ньюфаундленда или восточной части Лабрадора.

Власти Новой Шотландии попросили местных жителей воздержаться от поездок, чтобы спасатели могли убрать деревья и обломки и восстановить подачу электроэнергии.

Глава энергетической компании Nova Scotia Power Карен Хатт сообщила, что на пике шторма более 400 тысяч клиентов компании остались без электричества. С тех пор подача электроэнергии была восстановлена для 50 тысяч из них. Однако Хатт признала, что восстановительные работы могут занять несколько дней.

Самые большие разрушения из-за "Дориана" пришлось пережить Багамским островам. Шторм обрушился на них ураганом 5-й категории, скорость ветра внутри которого достигала 295 километров в час.

"Голос Америки"
Статьи по теме:

ФОТО: Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до семи, дома на островах разрушены и затоплены

Семь человек погибли на Багамах из-за урагана...

ФОТО: на Багамах 5 человек погибли от разрушительного урагана "Дориан"

По меньшей мере 5 человек погибли на Багамских островах...

В Южной Каролине готовят к эвакуации 830 тысяч жителей из-за урагана "Дориан" (2)

Из-за приближающегося урагана "Дориан" в штате Южная...

Ураган "Дориан" усилился до максимальной категории (1)

Ураган «Дориан» в Мексиканском заливе усилился до...

Ураган "Дориан" угрожает Космическому побережью во Флориде

По мере приближения мощного урагана "Дориан" к...

Трамп отменил визит в Польшу из-за приближающегося к Флориде урагана (12)

Президент США Дональд Трамп в четверг неожиданно...

В мире

Ливанская "Хезболла" утверждает, что сбила израильский беспилотник

Ливанская "Хезболла", которую поддерживает Иран , в...

Запасы газа в Украине превысили семилетний максимум (1)

Запасы газа в украинских подземных хранилищах...

Пилоты "Британских авиалиний" вышли на 48-часовую забастовку. Большинство рейсов отменено

Пилоты авиакомпании "Британские авиалинии" 9 сентября...

Ураган "Дориан" уходит в Атлантический океан

Вошедший в историю шторм "Дориан" в воскресенье нанес...

На израильских студентов в Варшаве совершено нападение (1)

Арабоговорящие мужчины напали на израильских...

TOP новостей

Экскурсия по камерам самых жестоких преступников Литвы: без сопровождения сюда никто не входил

Как выглядят помещения, в которых в течение 115 лет...

Пустеет один из промышленных городов Литвы: безработные есть, а работать некому (12)

Австралиец Даниэль Вильгельм приехал в Литву и...

Президент Литвы: мы должны оставаться литовцами, и лишь потом европейцами и всем прочим (10)

Государственные ведомства Литвы должны уделять...

Наркотики в Литве уносят жизни: в зоне риска две возрастные группы

В 2018 году в Литве от наркотиков скончались 59 человек - 4...

Неделя начнется с летнего тепла, а завершится осенним дождем (1)

В понедельник в Литве установится зона высокого...