Новый уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе предложил отменить визы в страны Европы для молодых россиян.
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"Мы должны подать сигнал молодому населению России. Поэтому я выступаю за то, чтобы предоставить россиянам моложе 25 лет возможность въезжать в Европу без виз", — заявил Визе в интервью газете Saarbrücker Zeitung.

Отмена виз поспособствует преодолению предрассудков о Европе и Германии и облегчит школьные и студенческие обмены, считает дипломат. Говоря о российско-европейских отношениях в целом, он отметил, что, "несмотря на трудности на политическом уровне, в малых делах мы продвигаемся вперед".

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В то же время Визе обеспокоен в связи с новым конфликтом, возникшим из-за обвинений России в кибершпионаже и хакерских атаках. "Тот, кто хочет укрепить сотрудничество с нами и нормализировать отношения, должен прекратить подобные действия", — отметил политик.

По его словам, тема кибератак стала "новым ударам по нашим дружеским отношениям" и была напрямую затронута в ходе форума гражданских обществ ФРГ и РФ "Петербургский диалог", завершившегося накануне в Москве.

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Дирк Визе был назначен на должность уполномоченного правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ, странами "Восточного партнерства" и Центральной Азии в апреле 2018 года.

Deutsche Welle
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