Собор епископов УПЦ МП осудил решение Вселенского Патриарха от 11 октября об установлении его юрисдикции на территории Украины. Об этом говорится в постановлении Собора от 13 ноября.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Указывается, что решения Синода Константинопольского Патриархата от 11 октября относительно украинского церковного вопроса являются "недействительными и такими, которые не имеют никакой канонической силы".

"В частности, решение об установлении юрисдикции Константинопольского Патриархата на территории Украины является следствием спекулятивной трактовки церковной истории. А решение о снятии анафемы и других церковных запретов с лидеров раскола и признание действительности псевдохиротоний, которые были совершены ими во время пребывания в расколе, является следствием искаженного толкования православных канонов", - говорится в постановлении.

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Также отмечается, что, "признав раскольников в сущем сане, Константинопольский Патриархат, согласно церковным правилам, сам встал на путь раскола".

"В связи с этим, евхаристическое общение Украинской Православной Церкви с Константинопольским Патриархатом в настоящее время невозможно и прекращается", - говорится в постановлении.

Также Собор выступил против изменения названия Украинской Православной Церкви.

"Собор епископов выступает против любых попыток изменить название Украинской Православной Церкви (МП – ред.), о чем уже заявляется первыми лицами государства", - говорится в постановлении.

"В случае принятия соответствующих законопроектов Верховной Радой Украины, Украинская Православная Церковь будет защищать свои права всеми законными средствами, которые предусмотрены "Основами социальной концепции Украинской Православной Церкви", законодательством Украины и Европейской Конвенцией по правам человека", - говорится в сообщении.

3 ноября предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что Киевский патриархат обратится в Верховную Раду с просьбой принять закон о единой православной церкви в Украине, а также об изменении названия Украинской православной церкви (Московского патриархата) на "Русскую православную церковь" в Украине.

7 ноября президент Петр Порошенко заявил, что российской церкви нечего делать в Украине и призвал ее представителей возвращаться обратно в Россию.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, дата проведения собора зависит от Вселенского патриарха.

Вместе с тем, источники "Украинской правды" сообщают, что собор может быть проведено 21 или 22 ноября, однако точной договоренности еще нет.

Украинская правда
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