"Прекращение молитвенного поминовения одним Предстоятелем Церкви другого Предстоятеля Церкви и разрыв евхаристического общения между иерархами может быть оправдан серьезными нарушениями богословского характера (проповедь и распространение ереси или иного лжеучения)", - объясняют в УПЦ КП.

В то же время, вопросы церковно-административного характера (назначение представителей Вселенского Патриарха), даже при наличии возражений от другой Церкви, должны решаться на церковно-административном уровне, а не через разрыв единения в Таинстве Святой Евхаристии, говорится в документе.

В пресс-центре подчеркивают, что Московский Патриархат фактически приравнял внешнюю, мирскую сторону жизни Церкви, к сущностной, таинственной стороне, приравнял вопрос руководящих прав и власти иерархов - к единству во Христе. То есть пытается удержать светскую власть под видом священнодействия.

УПЦ КП отмечает, что, хотя в Московском Патриархате считают Украину "своей канонической территорией", вселенский патриарх никогда никому не передавал своих канонических прав касательно Киевской Митрополии. Присвоение в 17 веке РПЦ власти над церковью в Украине произошло не по предписанию канонических правил и является недействительным.

"Известно и очевидно также, что первый канонически признанный Вселенским Православием Предстоятель Московского Патриархата был поставлен Константинопольским Патриархом Иеремией II в конце XVI в., то есть более чем на шесть столетий позже времени образования Киевской Митрополии", - напомнили в Киевском Патриархате.

Как отметили в Киевском патриархате, ссылки руководителей РПЦ на то, что назначение Экзархов Вселенского Патриархата нарушает каноническую территорию Московского Патриархата безосновательно.

Вместе с тем, как отмечается, одним из главных мотивов мирян РПЦ в Украине хранить свою подчиненность Московскому Патриархату было убеждение, что через эту подчиненность они сохраняют единение с полнотой Православия, с Поместными Православными Церквями.

"Теперь все упомянутые архиереи, духовенство, монахи и монахини и миряне должны осознать: оставаясь далее под властью Московского патриарха они вместе с ним разрывают молитвенное и евхаристическое единение со Вселенским Патриархом", - резюмируют в Киевском Патриархате.

Как сообщалось, из-за ситуации с предоставлением автокефалии Украинской православной церкви со стороны Константинополя, патриарх Российской православной церкви Кирилл прекращает вспоминать патриарха Константинопольского Варфоломея за богослужением.

По мнению российской церкви, ситуация с томосом для Украины якобы является "опасной для мирового православия".

В Киевском патриархате убеждены, что раскола церкви после томоса, которым сейчас пугает Московский патриархат, не будет, просто УПЦ МП может отойти от общения.