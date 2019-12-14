Ранее Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь вошли в Православную церковь Украины, созданную в конце 2018 года.
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Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и патриархия Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) прекратили свое существование. Об этом в субботу, 14 декабря, написал на своей странице в Facebook замглавы пресс-службы ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря со ссылкой на заявление предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Киевского Епифания, сделанное им на заседании Архиерейского собора.

Зоря также опубликовал скриншоты с сайта Минюста Украины, подтверждающие, что религиозные организации УПЦ КП и УАПЦ прекратили свою работу.

Автокефалия Православной церкви Украины

В начале декабря 2018 года объединительный поместный собор в Киеве принял решение о создании единой ПЦУ и избрал митрополита Епифания ее предстоятелем. В ПЦУ вошли в полном составе Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

Вселенский патриарх Варфоломей 5 января 2019 года подписал томос о предоставлении ПЦУ автокефалии, а на следующий день передал его Епифанию. В конце мая 2019 года Епифаний признал недействительным все документы УПЦ КП, выданные после 30 января. Варфоломей заявил, что не признаёт УПЦ КП.

В Украине также действует Украинская православная церковь Московского патриархата, которая не признала решение объединительного поместного собора и считает сам собор неканоническим.

Deutsche Welle

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