Унижение и шантаж: как Меланья Трамп мстит мужу

Отношения президента США Дональда Трампа с супругой Меланьей горячо обсуждаются в обществе не первый месяц. Пользователи соцсетей регулярно обращают внимание на то, что первая леди США ведет себя с супругом весьма прохладно. Не далее, как на прошлой неделе твиттер снова наводнили фотографии американской президентской четы, на которых видно, что они лишь притворяются, будто держатся за руки, выходя в свет — на самом же деле пальцы Меланьи Трамп едва касаются руки мужа.

Для пользователей это еще одно подтверждение того, что в Белом доме не все гладко. Об этом же говорит бывшая помощница Дональда Трампа Омароса Манигол-Ньюман, в середине августа выпустившая скандальную книгу «Помешанный: рассказ инсайдера о Белом доме Трампа», в которой раскрывает неприятные подробности своей работы в Белом доме. Отдельной темой книги стали отношения Дональда Трампа с супругой, основанные, по ее мнению, на унижении и шантаже, причем с обеих сторон.

Как утверждает бывшая помощница Трампа, Меланья Трамп планирует развестись с мужем, как только его президентский срок закончится. В своей книге она настаивает, что первая леди США «считает каждую минуту до того, как он покинет офис и она сможет с ним развестись».

Сейчас ключевая проблема для Меланьи Трамп — это основания, на которых она находится в США, утверждает Омароса Манигол-Ньюман. По ее словам, внутри Белого дома постоянно обсуждается вопрос, каким образом Меланья Трамп умудрилась получить вид на жительство в США по программе E-1, которую называют «визой для Эйнштейна». Дело в том, что обычно «зеленая карта» по этой программе выдается людям, обладающими выдающимися способностями, например, ученым или предпринимателям с мировой известностью.

Однако Меланья Трамп получила вид на жительство в 2006 году, будучи моделью, причем не первой величины.

Высказываются предположения, что ради этого Дональд Трамп, тогда еще простой миллиардер, задействовал свои широкие связи. Теперь, по мнению бывшей помощницы президента, его помощь может обратиться во вред.

Как считает Манигол-Ньюман, в случае, если Меланья захочет публично унизить мужа, выразив желание развестись с ним, он сможет аннулировать ее гражданство, уличив ее во лжи. При этом действительно в последние два месяца администрация Трампа рассматривает возможность лишения гражданства тех, кто намеренно солгал или скрыл информацию.

Тем временем, считает Омароса Манигол-Ньюман, сама первая леди регулярно мстит мужу, подвергая его неявным, но обидным унижениям. «Я верю, что отказываясь на публике брать Дональда Трампа за руку, Меланья демонстрировала, как далеко простирается ее новая власть», — пишет бывшая сотрудница Белого дома. Раньше Трамп обижал ее, открыто заводя романы с другими женщинами. Теперь она мстит этими небольшими жестами, показывающими публике ее пренебрежительное отношение к президенту США.

Немалую роль этой системе публичного унижения играет одежда, которую выбирает Меланья Трамп: как считает Омароса Манигол-Ньюман, первая леди США обладает прекрасным вкусом и умеет одеваться. Так что каждый раз, когда ее наряд вызывает возмущение, можно быть уверенными, что она вложила в него скрытое сообщение.

В частности, Манигол-Ньюман вспоминает ярко-розовую блузу Gucci с бантом, которую Меланья Трамп надела на одно из предвыборных мероприятий в октябре 2016 года.

Бант, английское название которого звучит как «pussy bow», был, по ее мнению, отсылкой к опубликованной тогда видеозаписи, на которой Трамп объявляет, что обожает хватать женщин за интимные места — по-английски они как раз называются называются «pussy».

Она также припомнила Меланье костюм, в котором она пришла на речь Трампа «О положении страны» вскоре после скандала со Сторми Дэниэлс. Мало того, что приехала она тогда отдельно от мужа — на ней был белый брючный костюм, какой обычно носит противница Трампа Хиллари Клинтон. А когда Меланья Трамп отправилась на границу с Мексикой, чтобы увидеть детей мигрантов, в куртке с надписью «Мне правда все равно. А тебе?», она обращалась, как считает Омароса Манигол-Ньюман, к самому Дональду Трампу. Куртка, которую она выбрала, произвела громкий скандал. Бывшая сотрудница Белого дома считает, что так и было задумано — Меланья, по ее мнению, не хотела исправлять ошибки, допущенные мужем, и решила подлить масла в огонь критики при помощи этого сообщения.

В ответ на предположения бывшей сотрудницы Белого дома Стефани Гришэм, пресс-секретарь Меланьи Трамп, заявила, что Омароса Манигол-Ньюман «редко, если вообще когда-либо, общалась с первой леди». Однако эти рассуждения упали на благодатную почву. Для пользователей соцсетей, обращающих внимание на несчастное лицо Меланьи Трамп, запускающих хэштег #FreeMelania (#ОсвободитеМеланью) и разглядывающих руки американской президентской четы, новая книга — еще одно подтверждение того, что в семейной жизни президента США произошел разлад.