Университет Ганы снес памятник Махатме Ганди. Ученые и студенты обвинили его в расизме

'Racist' Gandhi statue removed from University of Ghana https://t.co/2SvuPOe7us pic.twitter.com/JwmebyidyY— BBC News Africa (@BBCAfrica) December 13, 2018
За снос статуи Ганди выступали местные ученые и студенты, запустившие в сентябре 2016 года соответствующую петицию. Они считают, что Ганди был расистом, поэтому в университете не должно быть памятника в его честь.
Противники Ганди указывали, что во время жизни в Южной Африке тот говорил о «бесконечном превосходстве» индийцев над африканцами, сообщает BBC News. Он называл африканцев оскорбительным расистским словом «кафры» («неверные»). Как указывает The Guardian, студенты, сочувствующие Ганди, в ответ говорили, что его взгляды были предвзятыми, но соответствовали тому времени.
Лидер движения за независимость Индии от Великобритании и приверженец философии ненасилия Махатма Ганди жил в Южной Африке в молодости — с 1893 по 1914 год. Жители африканских стран считают его расистом, в том числе из-за сравнений африканцев с животными. В 2003 году жители Йоханнесбурга в ЮАР выступили против установки памятника Ганди в городе. Аналогичная кампания сейчас проходит в Малави в городе Блантайр.
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