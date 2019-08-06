Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон

Один из самых известных романов Моррисон — «Возлюбленная» — был посвящен чернокожей женщине, которая убила свою дочь, чтобы спасти ее от рабства. За этот роман в 1988 году она получила Пулитцеровскую премию.

Моррисон стала первой чернокожей женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе.

Последний роман Тони Моррисон «Боже, храни мое дитя» вышел в 2015 году и через два года вышел на русском. Вот рецензия на эту книгу Галины Юзефович.