Умер трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда

В сообщении семья гонщика выражает уверенность, что его достижения как в спорте, так и в бизнесе не будут забыты. Соболезнования выразили итальянская команда "Феррари", в составе которой он выиграл первые два титула, и британский "Макларен", в котором Лауда выиграл чемпионат в третий раз.
Ники Лауда родился в Вене в 1949 году. Его родители были состоятельными людьми и хотели, чтобы он стал предпринимателем. Однако Лауда с детства увлекся автогонками. После того как родители отказались спонсировать его увлечение, Лауда взял кредит и в 22 года купил себе место в команде "Формулы-2" "Марч".
В этой команде Лауда провел два года, периодически участвуя и в гонках "Формулы-1", где у "Марч" тоже была своя команда. Однако там показывать хороший результат ему не позволяла машина - и в 1973 году он взял еще один кредит и купил себе место в команде БРМ, выступавшей в "Формуле-1".
Уже год спустя Лауда оказался в "Феррари". Этим он во многом обязан своему напарнику по БРМ Клею Регаццони - тот первым перебрался в итальянскую команду и порекомендовал Энцо Феррари взять и Лауду. Свой первый сезон в "Феррари" Лауда закончил на четвертом месте, а уже в следующем 1975 году впервые стал чемпионом.
В 1976 году Лауда боролся за второй чемпионский титул. На гран-при Германии, проходившем на знаменитой "Северной петле" Нюрбургринга, известной также как "зеленый ад", он попал в серьезную аварию.
На втором круге гонки его машина сорвалась с трассы, вероятно из-за неисправной задней подвески, ударилась в ограждение, загорелась и вылетела обратно на трассу, где оказалась на пути ехавшего сзади другого гонщика, который на высокой скорости врезался в его машину.
Другой гонщик смог быстро выбраться, а Лауда оказался зажат между обломками. Более того, от удара с него слетел шлем. Рядом с местом аварии не было стюардов, которые должны следить за безопасностью и могли бы помочь Лауде. Его спасло то, что несколько гонщиков, увидев аварию, остановились и бросились ему на помощь.
Тем не менее извлечь австрийца из разбитого болида удалось не сразу. Из-за слетевшего шлема он получил обширные ожоги головы и надышался дымом, что привело к серьезным повреждениям легких. Позже в больнице Ники впал в кому, и врачи не были уверены в том, что он выживет.
Однако Лауда пропустил всего две гонки и уже через шесть недель после аварии вернулся на трассу. На его голове и лице осталось множество шрамов, которые он всегда прикрывал красной кепкой, которая стала одним из его узнаваемых атрибутов.
Лауда сделал только одну пластическую операцию - чтобы полностью восстановить веки глаз, так как иначе он не смог бы продолжать карьеру в автогонках. Считается, что именно повреждения век помешали ему сразу после страшной аварии выиграть второй титул - в последней, решающей гонке сезона-1977 он добровольно сошел с дистанции из-за сильного дождя. Сам Лауда объяснил, что не мог сморгнуть, и в результате капли воды слепили его.
Тем не менее уже год спустя австриец все же выиграл второй чемпионский титул. Однако его отношения с Энцо Феррари становились все холоднее, и Лауда сменил команду, а в 1979 году объявил о завершении карьеры гонщика.
Однако в 1982 году Лауда вернулся и подписал контракт с британской командой "Макларен". Уже в третьей гонке за эту команду, на гран-при США в Лонг-Бич, он одержал победу, а в 1984 году в третий раз выиграл чемпионат мира.
После окончательного завершения карьеры в 1985 году Лауда вернулся к своей второй страсти - самолетам. Он управлял собственной авиакомпанией Lauda Air, которую основал в 1980 году еще после первого ухода из гонок, и даже сам пилотировал некоторые рейсы.
Однако в 2000-х годах он продал Lauda Air и основал новую авиакомпанию Niki. Она обанкротилась в 2017 году.
В 2001 году компания Ford пригласила его на должность спортивного директора команды "Формулы-1" "Ягуар". Однако больших успехов она не добилась - и после сезона 2002 года Лауда покинул эту должность. В последние годы жизни он состоял в совете директоров заводской команды "Мерседес".
Ники Лауда - самый успешный автогонщик в истории Австрии. В 2013 году американский режиссер Рон Ховард снял художественный фильм "Гонка", посвященный аварии Лауды и его возвращению в большие гонки.
Нападавшему на мечети в Новой Зеландии предъявлено обвинение в терроризме. Только сейчас
Брентону Тарранту, обвиняемому в убийстве 50 человек в...
Мадуро хочет провести внеочередные парламентские выборы
Временный президент Венесуэлы Гуайдо считает, что...
Экс-президента Аргентины Кристину Киршнер судят за отмывание денег
В Буэнос-Айресе начался суд над бывшим президентом...
Зеленский призвал США и ЕС ужесточить санкции в отношении России (7)
Президент Украины Владимир Зеленский в день...
TOP новостей
Порядок проведения техосмотра в Литве может измениться (14)
Услуги техосмотра в Литве предоставляют десять...
Профессор Ландсбергис: мы в Европе можем стать очень значимыми (15)
20 мая в студии DELFI состоялись дебаты перед выборами в...
В понедельник на части территории Литвы был побит температурный рекорд
20 мая на части территории Литвы был побит...
По случаю исторического визита Центробанк Литвы устроит прием во Дворце правителей
Выездное заседание совета Европейского центрального...