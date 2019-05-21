В сообщении семья гонщика выражает уверенность, что его достижения как в спорте, так и в бизнесе не будут забыты. Соболезнования выразили итальянская команда "Феррари", в составе которой он выиграл первые два титула, и британский "Макларен", в котором Лауда выиграл чемпионат в третий раз.

Ники Лауда родился в Вене в 1949 году. Его родители были состоятельными людьми и хотели, чтобы он стал предпринимателем. Однако Лауда с детства увлекся автогонками. После того как родители отказались спонсировать его увлечение, Лауда взял кредит и в 22 года купил себе место в команде "Формулы-2" "Марч".

В этой команде Лауда провел два года, периодически участвуя и в гонках "Формулы-1", где у "Марч" тоже была своя команда. Однако там показывать хороший результат ему не позволяла машина - и в 1973 году он взял еще один кредит и купил себе место в команде БРМ, выступавшей в "Формуле-1".

Уже год спустя Лауда оказался в "Феррари". Этим он во многом обязан своему напарнику по БРМ Клею Регаццони - тот первым перебрался в итальянскую команду и порекомендовал Энцо Феррари взять и Лауду. Свой первый сезон в "Феррари" Лауда закончил на четвертом месте, а уже в следующем 1975 году впервые стал чемпионом.

В 1976 году Лауда боролся за второй чемпионский титул. На гран-при Германии, проходившем на знаменитой "Северной петле" Нюрбургринга, известной также как "зеленый ад", он попал в серьезную аварию.

На втором круге гонки его машина сорвалась с трассы, вероятно из-за неисправной задней подвески, ударилась в ограждение, загорелась и вылетела обратно на трассу, где оказалась на пути ехавшего сзади другого гонщика, который на высокой скорости врезался в его машину.

Другой гонщик смог быстро выбраться, а Лауда оказался зажат между обломками. Более того, от удара с него слетел шлем. Рядом с местом аварии не было стюардов, которые должны следить за безопасностью и могли бы помочь Лауде. Его спасло то, что несколько гонщиков, увидев аварию, остановились и бросились ему на помощь.

Тем не менее извлечь австрийца из разбитого болида удалось не сразу. Из-за слетевшего шлема он получил обширные ожоги головы и надышался дымом, что привело к серьезным повреждениям легких. Позже в больнице Ники впал в кому, и врачи не были уверены в том, что он выживет.

Однако Лауда пропустил всего две гонки и уже через шесть недель после аварии вернулся на трассу. На его голове и лице осталось множество шрамов, которые он всегда прикрывал красной кепкой, которая стала одним из его узнаваемых атрибутов.

Лауда сделал только одну пластическую операцию - чтобы полностью восстановить веки глаз, так как иначе он не смог бы продолжать карьеру в автогонках. Считается, что именно повреждения век помешали ему сразу после страшной аварии выиграть второй титул - в последней, решающей гонке сезона-1977 он добровольно сошел с дистанции из-за сильного дождя. Сам Лауда объяснил, что не мог сморгнуть, и в результате капли воды слепили его.

Тем не менее уже год спустя австриец все же выиграл второй чемпионский титул. Однако его отношения с Энцо Феррари становились все холоднее, и Лауда сменил команду, а в 1979 году объявил о завершении карьеры гонщика.

Однако в 1982 году Лауда вернулся и подписал контракт с британской командой "Макларен". Уже в третьей гонке за эту команду, на гран-при США в Лонг-Бич, он одержал победу, а в 1984 году в третий раз выиграл чемпионат мира.

После окончательного завершения карьеры в 1985 году Лауда вернулся к своей второй страсти - самолетам. Он управлял собственной авиакомпанией Lauda Air, которую основал в 1980 году еще после первого ухода из гонок, и даже сам пилотировал некоторые рейсы.

Однако в 2000-х годах он продал Lauda Air и основал новую авиакомпанию Niki. Она обанкротилась в 2017 году.

В 2001 году компания Ford пригласила его на должность спортивного директора команды "Формулы-1" "Ягуар". Однако больших успехов она не добилась - и после сезона 2002 года Лауда покинул эту должность. В последние годы жизни он состоял в совете директоров заводской команды "Мерседес".

Ники Лауда - самый успешный автогонщик в истории Австрии. В 2013 году американский режиссер Рон Ховард снял художественный фильм "Гонка", посвященный аварии Лауды и его возвращению в большие гонки.