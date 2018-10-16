"С глубокой печалью мы объявляем о смерти нашего основателя Пола Аллена, соучредителя Microsoft, выдающегося технолога, филантропа, строителя сообщества, защитника природы, музыканта и сторонника искусств. Господин Аллен умер в понедельник днем, 15 октября 2018 года, от осложнений неходжкинской лимфомы в Сиэтле", – говорится в сообщении.

В начале октября Пол Аллен сообщил, что что у него обнаружили злокачественную опухоль – это был рецидив болезни, от которой он вылечился девять лет назад.

В 1975 году Пол Аллен вместе со школьным другом Биллом Гейтсом основали корпорацию Microsoft. Пол ушел из компании в 1983 году и занялся инвестированием.

Аллен также отдал более $2 млрд долларов на исследования мозга.

Forbes оценивал его состояние в более чем $20 млрд.