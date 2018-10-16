Пол Аллен, основавший вместе с Биллом Гейтсом компанию Microsoft, умер 15 октября в Сиэтле от осложнений, вызванных раком лимфатической системы. Ему было 65 лет. О смерти Аллена сообщается на сайте компании Vulcan Inc., которую он основал вместе с сестрой.
Paulas Allenas
© AFP/Scanpix

"С глубокой печалью мы объявляем о смерти нашего основателя Пола Аллена, соучредителя Microsoft, выдающегося технолога, филантропа, строителя сообщества, защитника природы, музыканта и сторонника искусств. Господин Аллен умер в понедельник днем, 15 октября 2018 года, от осложнений неходжкинской лимфомы в Сиэтле", – говорится в сообщении.

В начале октября Пол Аллен сообщил, что что у него обнаружили злокачественную опухоль – это был рецидив болезни, от которой он вылечился девять лет назад.

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В 1975 году Пол Аллен вместе со школьным другом Биллом Гейтсом основали корпорацию Microsoft. Пол ушел из компании в 1983 году и занялся инвестированием.

Аллен также отдал более $2 млрд долларов на исследования мозга.

Forbes оценивал его состояние в более чем $20 млрд.

"Настоящее время"
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