"С глубокой печалью мы объявляем о смерти нашего основателя Пола Аллена, соучредителя Microsoft, выдающегося технолога, филантропа, строителя сообщества, защитника природы, музыканта и сторонника искусств. Господин Аллен умер в понедельник днем, 15 октября 2018 года, от осложнений неходжкинской лимфомы в Сиэтле", – говорится в сообщении.
В начале октября Пол Аллен сообщил, что что у него обнаружили злокачественную опухоль – это был рецидив болезни, от которой он вылечился девять лет назад.
В 1975 году Пол Аллен вместе со школьным другом Биллом Гейтсом основали корпорацию Microsoft. Пол ушел из компании в 1983 году и занялся инвестированием.
Аллен также отдал более $2 млрд долларов на исследования мозга.
Forbes оценивал его состояние в более чем $20 млрд.
Умер сооснователь Microsoft и один из богатейших людей мира Пол Аллен
Сооснователь Microsoft и один из богатейших людей мира Пол...
CNN: пропавший саудовский журналист погиб в ходе допроса, который "пошел не так" (3)
Власти Саудовской Аравии намереваются объявить, что...
Австралия может признать Иерусалим столицей Израиля (1)
Австралия пересмотрит свою поддержку ядерной сделки с...
ВОЗ созывает свой Комитет по чрезвычайным ситуациям из-за вспышки Эбола в Африке (3)
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в...
В пригороде Парижа задержали группу чеченцев-рэкетиров (5)
Французская полиция задержала 23 чеченца в пригороде...
TOP новостей
Профессор Варшавского университета: после президентских выборов сценарий в Литве может быть невеселый (39)
Беспокойство должна вызывать не только возможность...
Литве на заметку: 5 сценариев российского вмешательства в президентские выборы Украины Специально для DELFI (13)
Президентская гонка, которая неофициально уже...
Мэр Вильнюса обещает базовую зарплату учителям и "возрождение" района вокзала (7)
Либерал Ремигиюс Шимашюс , который будет...
Премьер: правительство может отказаться от публикации проектов через СМИ (2)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис во вторник...