Умер сооснователь Microsoft и один из богатейших людей мира Пол Аллен

В США на 66-м году жизни умер предприниматель Пол Аллен, говорится в пресс-релизе учрежденной им компании Vulcan Inc. В 1975-м году он вместе с Биллом Гейтсом основал корпорацию Microsoft.
«С глубоким сожалением мы сообщаем о смерти нашего основателя Пола Аллена, соучредителя Microsoft… Господин Аллен умер в понедельник днем, 15 октября 2018 года, от осложнений неходжкинской лимфомы в Сиэтле», — говорится в заявлении компании.
«Все мы, кто имел честь работать с Полом, сегодня ощущают невыразимую потерю. Он обладал замечательным интеллектом и страстью решать одни из самых сложных проблем в мире, верой в творческое мышление и новые подходы», — прокомментировал смерть Аллена гендиректор Vulcan Inc Билл Хилф.
Пол Аллен родился в 1953-м году и с детства увлекался электроникой. В школе, на занятиях по программированию, он познакомился с Биллом Гейтсом. Со своим школьным другом он занялся бизнесом в сфере программирования и компьютерной техники. В 1975 году Аллен и Гейтс вдвоем основали Microsoft, разделив акции в отношении 36% у Аллена к 64% у Гейтса.
Из Microsoft Аллен ушел в 1983 году, после того, как врачи впервые диагностировали у него рак, сохранив за собой часть акций и место в совете директоров. После ухода из компании ему удалось победить болезнь. Аллен занялся инвестиционным бизнесом, вкладывая средства в технологические стартапы. Кроме того, ему принадлежали футбольный клуб «Сиэтл Сихокс» и баскетбольный «Портленд Трэйл Блэйзерс».
В начале октября Аллен сообщил, что у него вновь диагностирован рак. «За прошедшие девять лет медицина достигла значительного прогресса. Врачи настроены оптимистично и видят положительную динамику после первых сеансов терапии», — рассказывал предприниматель о своем состоянии.
Forbes оценивал состояние Аллена в $ 20,3 млрд. Это ставило бизнесмена на 44-е место в списке богатейших людей планеты и на 18-е место в списке богатейших американцев.
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