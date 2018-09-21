Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг

Как сообщил начальник центрального управления здравоохранения Нгуен Куок Чиеу, глава государства умер в пятницу, 21 сентября, в 10:05 по местному времени в ханойском военном госпитале.
"Президент боролся с тяжелым заболеванием. Однако, несмотря на все усилия ведущих отечественных и зарубежных медиков, так и не смог поправиться", — говорится в сообщении центрального управления здравоохранения, отвечающего за заботу о здоровье руководителей партии и государства Вьетнама, которое цитирует ТАСС.
Чан Дай Куанг вступил в должность в 2016 году, став десятым по счету президентом страны. До этого он занимал пост министра общественной безопасности. Ведомство, которым он руководил, занималось сбором разведывательных данных и предупреждением внутренних и внешних угроз Коммунистической партии Вьетнама.
Кандидатура Чан Дай Куанга получила поддержку 91% депутатов Национального собрания (однопалатный парламент), которое по конституции является высшим органом власти в стране. На посту главы вьетнамского государства Чан Дай Куанг сменил завершившего свои полномочия 67-летнего Чыонг Тан Шанга, который возглавлял страну с 2011 года.
Чан Дай Куанг — уроженец северной вьетнамской провинции Нинбинь. Он — кадровый офицер органов госбезопасности, доктор юриспруденции, с 2006 года — член Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), с 2011 года — член Политбюро ЦК КПВ и министр общественной безопасности. Прошедший в январе 2016 года XII съезд КПВ рекомендовал Чан Дай Куанга в качестве преемника Чыонг Тан Шанга.
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