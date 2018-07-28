Владимир Войнович родился в 1932 году в Таджикской ССР. Печататься он начал в журнали "Новый мир", опубликовав там в 29 лет первую повесть. Кроме того, он написал песню "Я верю, друзья, караваны ракет…", которая и принесла ему по-настоящему широкую известность.
Однако в конце 1960-х годов Войнович стал активным участником правозащитного движения и попал к советской власти в немилость. Его самое известное произведение — трилогия "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" — на Западе был официально издан раньше, чем в СССР, где распространялся только как самиздат.
В 1980 году Войновича выслали из СССР, а год спустя лишили советского гражданства. Его вернули только в 1990 году — после чего и сам писатель, после изгнания живший в США, и сам вернулся в Россию.
Помимо "Жизни и необычайных приключений солдата Ивана Чонкина" в число наиболее известных произведений Войновича советских лет входят роман "Москва 2042", а также повести "Шапка" и "Два товарища". "Чонкин" и обе повести были экранизированы.
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