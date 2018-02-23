Умер один из самых значимых деятелей русской эмиграции князь Владимир Голицын

Президент Русского дворянского собрания в Америке и один из самых значимых деятелей русской эмиграции князь Владимир Голицын умер в четверг, 22 февраля, на 77-м году жизни. Об этом агентству ТАСС сообщили в приходе Синодального собора Знамения Божией Матери в Нью-Йорке, старостой которого в течение многих лет и являлся Голицын.
© Asmeninis albumas

"Владимир Голицын умер в четверг в госпитале Пенсильвании, — сказал собеседник агентства. — В последние полгода он страдал от онкологического заболевания". Отпевание и прощание пройдут в ближайший понедельник в Знаменском синодальном соборе. Похоронен Владимир Голицын будет в тот же день на Ново-Дивеевском кладбище Нью-Йорка.

"Владимир Кириллович был одним из самых известных и почитаемых в нашем обществе, среди русской эмиграции, человек, — подчеркнул представитель прихода. — Он внес большой вклад в восстановление и укрепление единства Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) и Русской православной церкви (РПЦ), а также российско-американских отношений, в целом. Владимир Кириллович, по истине, был всеобщим любимцем, очень неординарным человеком, с большим чувством юмора".

Владимир Голицын родился 29 января 1942 года в Белграде (Сербия), в Нью-Йорк вместе с семьей он переехал на постоянное местожительство в 1951 году, многие годы работал в банковской сфере. Впервые в Россию он прибыл в 1990 году. На постоянной основе Голицын проводил в Нью-Йорке русские балы, собранные средства от которых шли на благотворительность. Он также часто выступал с лекциями в разных городах и университетах мира.

У Владимира Голицына осталась жена Татьяна (в девичестве Казимирова), сын Григорий, внуки.

ТАСС
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