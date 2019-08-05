Умер Нуон Чеа, в прошлом - правая рука Пол Пота

Его называли "Брат номер два" - он был вторым человеком в стране после Пол Пота, когда Камбоджей управляли красные кхмеры, - в период с 1975 по 1979 годы.

За эти четыре года в стране погибло, предположительно, два миллиона человек.

Нуон Чеа был приговорен специальным судом с участием ООН к пожизненному заключению дважды: в 2014 году - за преступления против человечности, а в 2018 году повторно, - за организацию геноцида народности чам и этнических вьетнамцев.

Факт смерти Чеа подтвердил официальный представитель Чрезвычайных палат в судах Камбоджи - органа, рассматривающего дела о преступлениях в период Демократической Кампучии. Причины смерти бывшего лидера красных кхмеров не уточняются.

"Нулевой год"



После захвата власти в Камбодже в 1975 году красные кхмеры ввергли страну в хаос, практически вернув ее в средневековье.

Миллионы людей - четверть населения страны - умерли от голода, болезней и непосильной работы. Нуон Чеа был одним из идеологов и архитекторов нового строя. Доктрины, получившей название "Нулевой год" - по аналогии с "Первым годом" календаря французской революции, устанавливающим новую точку отсчета в истории.

После вьетнамского наступления и свержения режима в 1979 году Нуон Чеа с группой соратников скрылся в горах, где и дождался помилования в 1998 году на основании мирного соглашения.

Но под давлением международных организаций Камбоджа арестовала его в 2007 году. Позднее Чеа и еще один бывший лидер Кхиеу Сампхан были осуждены за геноцид.

Другой лидер красных кхмеров Канг Кек Иеу, известный как "товарищ Дуть" также был приговорен специальным судом к пожизненному заключению в 2012 году.

Нуон Чеа своей вины так и не признал. На одном из судебных заседаний он произнес длинную речь, в которой заявил, что его главной целью было "освободить родину от колониализма и агрессии, от унижения со стороны воров, которые хотели украсть нашу страну и стереть Камбоджу с лица земли".

Kambodža. Geriausiai matomas Pol Poto režimo pavyzdys - Pnom Peno priemiestyje esantys Choeung Ek žudynių laukai.Choeung Ek laukuose galima pamatyti besimėtančius žmonių kaulus ir drabužių liekanas Scanpix

Безжалостный организатор геноцида



Для большинства имя Пол Пота является олицетворением геноцида, унесшего жизни около двух миллионов камбоджийцев в 1970-х годах. Но его соратник Нуон Чеа был не менее важной деталью этой машины смерти.

Упорствовавший до конца, Брат номер два отказывался брать на себя ответственность или раскаиваться за преступления, совершенные при его участии.

Однажды он заявил в беседе с журналистом: "Не перебей мы тогда предателей внутри нашей партии, не уничтожь мы внутреннего врага - сегодня не было бы Камбоджи".

Вину в большинстве убийств Нуон Чеа пытался свалить на "раскольников" в рядах красных кхмеров, не повиновавшихся приказам и бросивших вызов руководству. Впрочем, никаких доказательств этому он не представил.

Нуон Чеа называл себя патриотом, человеком убеждений. Но в историю он войдет как безжалостный палач собственного народа, политический лидер, виновный в одном из самых тяжких преступлений 20-го века.