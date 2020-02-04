Умер многолетний лидер Кении Дэниэл арап Мои. Его роль в истории страны вызывает ожесточенные споры

В последние месяцы он несколько раз ложился в клинику, страдая от проблем дыхания.

Он мирно скончался в больнице в 05:20 во вторник, окруженный членами своей семьи, сообщил сын бывшего президента кенийский сенатор Гидеон Мои.

"Мои провел почти всю свою взрослую жизнь, служа Кении и Африке. Его преданность и труд стали великим благословением для нашего народа и нашего континента", - говорится в официальном заявлении президента Кении Ухуру Кеньятты.

Оппоненты вспоминают авторитарные наклонности покойного, репрессии и коррупцию в годы его правления.

Дэниэл арап Мои родился 2 сентября 1924 года в семье пастуха. Работал школьным учителем. Участвовал в национальном движении, вскоре после обретения Кенией независимости от Великобритании в 1963 году был назначен министром внутренних дел. В 1967-м стал вице-президентом, в 1978-м возглавил государство после кончины патрона, первого лидера независимой Кении Джомо Кеньятты.

Провалившаяся попытка направленного против него переворота в 1982 году превратила Мои из осторожного и неуверенного в себе политика в жесткого автократа. Вскоре он переписал конституцию, обеспечив доминирование в политической жизни Кении своей партии Африканский национальный союз, и лишь в 1991 году под влиянием критики в мире вернул страну к многопартийной системе. Однако контроль над экономикой и СМИ остался в его руках.

Мои прославился также тем, что после неудавшегося путча полностью упразднил военно-воздушные силы, офицеры которых активно в нем участвовали.

В 2002 году 77-летний Мои на фоне массового недовольства сограждан не стал выдвигаться на новый срок. Он хотел видеть своим преемником сына покойного Джомо Кеньятты Ухуру, но тот проиграл выборы оппозиционеру Мваи Кибаки и смог прийти к власти лишь в 2013 году.

"Это демократия", - лаконично прокомментировал Мои победу оппозиции. Покидая пост, он заявил, что не держит зла на врагов, а еще через два года попросил у народа прощения "за все, что сделал не так" и после этого вел уединенную жизнь в своем доме.

Диккенс Олейе, Би-би-си:



Дэниэл арап Мои был одним из последних участников борьбы за независимость Кении. Страна сильно изменилась со времени его ухода, но наследие Мои продолжает сказываться во многих сферах жизни. Государство возглавляют его протеже, президент Ухуру Кеньятта и вице-президент Уильям Руто.

О том, как относиться к этому наследию, кенийцы ожесточенно спорят. Покойного превозносят и ругают в одинаковой степени. Одни называют его патриотом и "профессором политики", сумевшим сохранить в Кении мир и безопасность, другие - диктатором.

Мои дважды (в 1992 и 1997 годах) выигрывал альтернативные президентские выборы, но его победы сопровождались обвинениями в подтасовках и давлении на избирателей. В частности, дороги и предприятия строились за бюджетный счет в тех районах страны, которые обеспечивали высокий процент голосов за действующего лидера.

Сторонники покойного ставят ему в заслугу четверть века внутреннего мира, особенно по контрасту с конфликтами и нестабильностью в соседних Эфиопии, Сомали и Эритрее.

Оппоненты называют годы его правления потерянным временем, указывая на экономическую стагнацию, коррупцию и нарушения прав человека.

Одно лишь скандальное дело компании Goldenberg International, по данным комиссии, учрежденной после ухода Мои, обошлось государству в 850 миллионов долларов.

Близкий к власти бизнесмен Камле Патни учредил компанию для экспорта золота. Правительство обязалось менять ему заработанные доллары на кенийские шиллинги по курсу на 35% выше рыночного - официально, чтобы поддержать отечественного производителя и вернуть в страну валютную выручку. На самом деле, Патни практически ничего не добывал, а закупал золото в Конго или просто менял доллары на шиллинги по завышенному курсу.

В здании в центре Найроби, где сегодня находится управление по делам иммиграции, при Мои была тюрьма, через которую прошли несколько тысяч человек. Арестованных держали там без предъявления обвинений в затопленных водой подвальных камерах, избивали, не давали есть и пить.

"Я не знал, выберусь ли живым, - говорит юрист и правозащитник Гитобу Иманьяра, просидевший два года в одиночке. - Я до сих пор весь в шрамах. Другим повезло меньше, чем мне. Нужно помнить об этих людях".

"Я был университетским активистом и критически относился к Мои, - рассказал Би-би-си в день смерти экс-президента кенийский оппозиционный политик Мигуна Мигуна. - Меня схватили в студенческом городке и держали в заключении без суда".

Помимо этого, бывший правитель, по словам Мигуны, широко практиковал трайбализм, раздавая ключевые должности и государственные контракты людям из своего племени календжин.

В феврале 1990 года министр иностранных дел Кении Роберт Оуко был найден убитым выстрелом в голову. Преступление осталось нераскрытым, но, по данным следствия, случилось оно в одной из президентских резиденций.