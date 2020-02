Умер Ларри Теслер, облегчивший нам жизнь командами Сtrl+c и Сtrl+v

Теслер, в частности, разработал и внедрил функцию "вырезать-копировать-вставить" (Сtrl+x/Сtrl+c/Сtrl+v), а также многие другие, благодаря которым персональный компьютер стал простым для освоения и использования.

Лоуренс (Ларри) Теслер родился в нью-йоркском Бронксе в 1945-м, в год окончания Второй мировой войны, а затем учился в Стэнфордском университете в Калифорнии.

По окончании университета он начал заниматься разработкой пользовательского интерфейса, то есть специализировался на том, чтобы сделать персональную ЭВМ более понятной для простого потребителя с помощью набора определенных команд, графики и т.д.

Он начал работать в Кремниевой долине в начале 1960-х, в годы, когда компьютеры были доступны только для специалистов.

За свою долгую карьеру он успел поработать в различных крупных технологических компаниях, начав с Xerox Palo Alto Research Center (Parc), пока Стив Джобс не переманил его в Apple, где Теслер провел 17 лет.

Компания Xerox разместила на своем аккаунте в "Твиттере" фото ученого, вспомнив его достижения.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon