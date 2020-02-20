Умер Ларри Теслер, облегчивший нам жизнь командами Сtrl+c и Сtrl+v

Теслер, в частности, разработал и внедрил функцию "вырезать-копировать-вставить" (Сtrl+x/Сtrl+c/Сtrl+v), а также многие другие, благодаря которым персональный компьютер стал простым для освоения и использования.

Лоуренс (Ларри) Теслер родился в нью-йоркском Бронксе в 1945-м, в год окончания Второй мировой войны, а затем учился в Стэнфордском университете в Калифорнии.

По окончании университета он начал заниматься разработкой пользовательского интерфейса, то есть специализировался на том, чтобы сделать персональную ЭВМ более понятной для простого потребителя с помощью набора определенных команд, графики и т.д.

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Он начал работать в Кремниевой долине в начале 1960-х, в годы, когда компьютеры были доступны только для специалистов.

За свою долгую карьеру он успел поработать в различных крупных технологических компаниях, начав с Xerox Palo Alto Research Center (Parc), пока Стив Джобс не переманил его в Apple, где Теслер провел 17 лет.

Компания Xerox разместила на своем аккаунте в "Твиттере" фото ученого, вспомнив его достижения.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon — Xerox (@Xerox) February 19, 2020

"Изобретатель таких команд, как Сtrl+x/Сtrl+c/Сtrl+v; Сtrl+h (вырезать/копировать/вставить; найти и заменить) и многих других - бывший сотрудник Xerox Ларри Теслер. Ваш рабочий день облегчен благодаря его революционным идеям".

После ухода из Apple Теслер запустил собственный образовательный стартап и некоторое время сотрудничал с Amazon и Yahoo.

Давая в 2012 году интервью Би-би-си, он сказал о Кремниевой долине: "Это стало практически ритуалом: после того, как ты заработаешь какие-то деньги, ты не выходишь просто на пенсию, а занимаешься тем, что открываешь собственные компании".

"Есть особый магнетизм в том, что ты можешь поделиться тем, что сам узнал, со следующим поколением", - отметил он.

Компьютерный бунтарь

Вполне возможно, что наиболее широко известная инновация Теслера - функция Сtrl+c/Сtrl+v - взяла за основу старый способ редактирования, когда люди вручную вырезали кусочки текста, а затем приклеивали его куда-то еще.

Эта команда была встроена в программное обеспечение фирмы Apple на один из ранних компьютеров Lisa еще в 1983 году, а затем и на первый Macintosh, который был выпущен на следующий год.

Today we also bid farewell to computing visionary Larry Tesler. Tesler created the idea of “cut, copy, & paste” and combined computer science training with a counterculture vision that computers should be for everyone. Watch Tesler’s CHM demo https://t.co/DbH5J7sLbm pic.twitter.com/RMbRSQcYeW — Computer History Museum (@ComputerHistory) February 20, 2020

Музей компьютерной истории Кремниевой долины почтил память ученого, написав в "Твиттере": "Сегодня мы прощаемся с Ларри Теслером. Теслер придумал идею "вырезать-копировать-вставить", соединив научный подход ученого-информатика с бунтарским видением, полагая, что компьютеры должны быть доступны для всех".