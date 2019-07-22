Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Агентство объявило, что приспустит свой флаг в знак траура по Амано. Причины его смерти не называются.

МАГАТЭ было основано в 1957 году для международного сотрудничества и контроля в сфере мирного использования атомной энергии и нераспространения ядерного оружия. Штаб-квартира агентства находится в Вене.