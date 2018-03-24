Полицейский Арно Бельтрам предложил заменить женщину, взятую в заложники в супермаркете, на себя. Он был ранен на входе в супермаркет. Однако включенный телефон позволил полицейским слышать, о чем он разговаривает с террористом, сообщает CNN. После освобождения заложников Бельтрама госпитализировали в реанимацию. Врачам не удалось спасти его жизнь.
"Подполковник Арно Бельтрам скончался. Он погиб за страну. Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и его жертву", - цитирует Коллона РИА "Новости".
Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.
После этого он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. После атаки президент Эмманюэль Макрон назвал произошедшее терактом и сообщил, что погибли три человека, 16 были ранены. По данным медиков, двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла террористическая организация ИГ*, впрочем, экстремисты не привели доказательств причастности к этому.
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