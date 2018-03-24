Полицейский Арно Бельтрам предложил заменить женщину, взятую в заложники в супермаркете, на себя. Он был ранен на входе в супермаркет. Однако включенный телефон позволил полицейским слышать, о чем он разговаривает с террористом, сообщает CNN. После освобождения заложников Бельтрама госпитализировали в реанимацию. Врачам не удалось спасти его жизнь.
"Подполковник Арно Бельтрам скончался. Он погиб за страну. Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и его жертву", - цитирует Коллона РИА "Новости".
Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.
После этого он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. После атаки президент Эмманюэль Макрон назвал произошедшее терактом и сообщил, что погибли три человека, 16 были ранены. По данным медиков, двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла террористическая организация ИГ*, впрочем, экстремисты не привели доказательств причастности к этому.
Умер французский полицейский, который стал заложником вместо женщины (3)
Полицейский, который в пятницу предлагал обменять себя...
ВВС: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию (18)
Отравленный в английском Солсбери двойной агент Сергей...
The Times узнала о готовности 20 европейских стран начать выдворять российских дипломатов (196)
До двух десятков европейских стран могут последовать...
Совет нацбезопасности США рекомендует Трампу выслать российских дипломатов (27)
Совет национальной безопасности США советует Трампу...
Белый дом объявил о новом запрете на военную службу трансгендеров (13)
Американское руководство ввело новые запреты для...
TOP новостей
Соцдемы-"отщепенцы" создают новую политическую партию (2)
24 марта в Вильнюсе проходит учредительный съезд новой...
Литва – в черном списке: выше уровень заболеваемости лишь в Румынии (5)
В Литве уровень заболеваемости туберкулезом в 4 раза...
Рейд в Вильнюсе: пьяный водитель врезался в машину электриков
В ночь с пятницы на субботу вильнюсская полиция провела...
Погода: после приятных выходных снова вернется холод (3)
В выходные погода обещает быть приятной: без осадков и...
Кем может стать Грибаускайте после завершения срока полномочий (234)
Где строить дом, президент Литвы Даля Грибаускайте...