Во Франции в возрасте 86 лет скончался экс-президент Жак Ширак. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщило агентство AFP со ссылкой на зятя бывшего главы государства. Жак Ширак возглавлял Францию с 1995 по 2007 год.

Ширак был мэром Парижа, дважды возглавлял французское правительство (1974 – 1976, 1986 – 1988 годы). Его первая попытка занять президентский пост в 1988 году закончилась неудачей, он проиграл выборы действующему президенту, социалисту Франсуа Миттерану. Семь лет спустя Ширак, незначительно уступив в первом туре другому представителю Социалистической партии Лионелю Жоспену, убедительно победил его во втором туре и занял Елисейский дворец.

При Шираке срок президентских полномочий во Франции был сокращен с 7 до 5 лет. Он стал последним президентом с семилетним сроком и первым президентом, избранным на пятилетний срок. Ширак провел в Елисейском дворце 12 лет. Его президентство стало вторым по продолжительности в истории страны. Больше Ширака страной Франций руководил лишь Франсуа Миттеран (14 лет).