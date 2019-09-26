Во Франции в возрасте 86 лет скончался экс-президент Жак Ширак. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщило агентство AFP со ссылкой на зятя бывшего главы государства. Жак Ширак возглавлял Францию с 1995 по 2007 год.
Ширак был мэром Парижа, дважды возглавлял французское правительство (1974 – 1976, 1986 – 1988 годы). Его первая попытка занять президентский пост в 1988 году закончилась неудачей, он проиграл выборы действующему президенту, социалисту Франсуа Миттерану. Семь лет спустя Ширак, незначительно уступив в первом туре другому представителю Социалистической партии Лионелю Жоспену, убедительно победил его во втором туре и занял Елисейский дворец.
При Шираке срок президентских полномочий во Франции был сокращен с 7 до 5 лет. Он стал последним президентом с семилетним сроком и первым президентом, избранным на пятилетний срок. Ширак провел в Елисейском дворце 12 лет. Его президентство стало вторым по продолжительности в истории страны. Больше Ширака страной Франций руководил лишь Франсуа Миттеран (14 лет).
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