Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

Мугабе был отстранен от власти в ходе военного переворота в ноябре 2017 года после 30 лет во главе страны.
Политик, впоследствии получивший репутацию диктатора, родился 21 февраля 1924 году, когда Зимбабве еще называлась Родезией.
В 1964 году его заключили в тюрьму более чем на 10 лет за критику властей Родезии.
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